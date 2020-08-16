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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575845365.html
В штабе Цепкало рассказали о местонахождении его семьи
Семья экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало уже находится на территории Украины, сообщили РИА Новости в штабе политика. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T09:22
украина
протесты в белоруссии
валерий цепкало
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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украина, валерий цепкало, белоруссия, в мире

В штабе Цепкало рассказали о местонахождении его семьи

08:58 16.08.2020 (обновлено: 09:22 16.08.2020)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Семья экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало уже находится на территории Украины, сообщили РИА Новости в штабе политика.
"В настоящий момент Вероника (жена - ред.) и дети уже находятся в безопасности в Украине", - отметил представитель штаба.
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По его словам, "более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное (граница РФ и Украины - ред.) во время перемещения по нейтральной полосе из-за "метки в базе". "Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью. Ситуация вызвала шок и возмущение его тысяч сторонников", - добавил представитель штаба.
Сам Цепкало объявлен в России в розыск после того, как в Белоруссии против него завели уголовное дело о взятке. Политик заявил, что дело сфабриковано.
Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
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В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.
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