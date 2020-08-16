В штабе Цепкало рассказали о местонахождении его семьи

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Семья экс-претендента на пост президента Белоруссии Семья экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало уже находится на территории Украины , сообщили РИА Новости в штабе политика.

"В настоящий момент Вероника (жена - ред.) и дети уже находятся в безопасности в Украине", - отметил представитель штаба.

По его словам, "более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное (граница РФ и Украины - ред.) во время перемещения по нейтральной полосе из-за "метки в базе". "Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью. Ситуация вызвала шок и возмущение его тысяч сторонников", - добавил представитель штаба.

Сам Цепкало объявлен в России в розыск после того, как в Белоруссии против него завели уголовное дело о взятке. Политик заявил, что дело сфабриковано.

Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.