В Москве вакцинация от гриппа и ОРВИ начнется 1 сентября

"В прошлом году привили около семи миллионов москвичей, огромный объем, возможно именно это нас спасло от пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус. В этом году этот объем, как минимум, надо повторить и сделать его раньше, потому что все равно должен быть период времени, пока вакцина сработает, поэтому начнем 1 сентября", — сказал Собянин, отвечая на вопрос, когда начнется вакцинация от гриппа и ОРВИ в столице.
"В городе в принципе стабильная ситуация, по всем показателям, это уже достижение, потому что вы уже видите, насколько активная жизнь в городе, огромное количество поездок и между регионами, и из регионов к нам приезжают, теперь еще открылись международные поездки. Это мощное давление на ситуацию с распространением вируса. Обстановка пока стабильная, но при этом не надо расслабляться, необходимо выполнять требования врачей по работе предприятий, организаций, транспорта", — сказал Собянин.