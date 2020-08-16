В Москве вакцинация от гриппа и ОРВИ начнется 1 сентября

"В прошлом году привили около семи миллионов москвичей, огромный объем, возможно именно это нас спасло от пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус. В этом году этот объем, как минимум, надо повторить и сделать его раньше, потому что все равно должен быть период времени, пока вакцина сработает, поэтому начнем 1 сентября", — сказал Собянин, отвечая на вопрос, когда начнется вакцинация от гриппа и ОРВИ в столице.