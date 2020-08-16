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В Москве вакцинация от гриппа и ОРВИ начнется 1 сентября
Вакцинация от сезонных заболеваний, гриппа и ОРВИ начнется в Москве 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:10
сергей собянин
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РИА Новости
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сергей собянин, москва, общество

В Москве вакцинация от гриппа и ОРВИ начнется 1 сентября

08:32 16.08.2020 (обновлено: 11:10 16.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит шприц для прививки
Медицинская сестра готовит шприц для прививки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра готовит шприц для прививки. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вакцинация от сезонных заболеваний, гриппа и ОРВИ начнется в Москве 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

"В прошлом году привили около семи миллионов москвичей, огромный объем, возможно именно это нас спасло от пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус. В этом году этот объем, как минимум, надо повторить и сделать его раньше, потому что все равно должен быть период времени, пока вакцина сработает, поэтому начнем 1 сентября", — сказал Собянин, отвечая на вопрос, когда начнется вакцинация от гриппа и ОРВИ в столице.

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Он также отметил, что пока ситуация по коронавирусу в столице стабильная, несмотря на активную жизнь города.

"В городе в принципе стабильная ситуация, по всем показателям, это уже достижение, потому что вы уже видите, насколько активная жизнь в городе, огромное количество поездок и между регионами, и из регионов к нам приезжают, теперь еще открылись международные поездки. Это мощное давление на ситуацию с распространением вируса. Обстановка пока стабильная, но при этом не надо расслабляться, необходимо выполнять требования врачей по работе предприятий, организаций, транспорта", — сказал Собянин.

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Сергей СобянинМоскваОбщество
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