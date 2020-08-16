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Источник: умер один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе
Скончался один из четверых горняков, пострадавших во время обрушения породы на шахте "Ерунковская-8" в Кузбассе, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:32
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
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кемеровская область, происшествия

Источник: умер один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе

07:36 16.08.2020 (обновлено: 11:32 16.08.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 авг - РИА Новости. Скончался один из четверых горняков, пострадавших во время обрушения породы на шахте "Ерунковская-8" в Кузбассе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Сообщалось, что сигнал об обрушении породы в шахте поступил в субботу в 16.10 местного времени (12.10 мск), травмы получили четыре горняка. Прокуратура по данному факту организовала на предприятии проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ.
"Да, один погиб", – сказал источник.
Работа шахтеров
30 июля, 10:48
При обрушении пород на шахте в Донецке пострадал горняк
В пресс-службе угольной компании информацию о гибели одного горняка РИА Новости на данный момент не подтвердили.
В свою очередь, в пресс-службе регионального центра медицины катастроф уточнили, что в медучреждения были госпитализированы трое шахтеров из четырех пострадавших.
"Три человека госпитализированы, один в среднем состоянии, один в тяжелом, и третий – в крайне тяжелом состоянии", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Позже появилось сообщение о приостановке работы на участке.
"Добыча на участке остановлена, идёт расследование", – сказали РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности региона..
Автомобиль медицинской помощи
10 июня, 18:01
СМИ: в Китае семь горняков остались под завалами после взрыва на шахте
Распадская угольная компания приостановила все горные работы на шахте "Ерунаковская-8.
"В настоящее время все горные работы на шахте "Ерунаковская-VIII" приостановлены. В результате происшествия четыре работника предприятия пострадали, позже один из них скончался. Семье погибшего будут произведены все необходимые выплаты. Лечение остальных пострадавших на контроле у компании", – сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Как следует из информации, размещенной на официальном сайте предприятия, шахта "Ерунковская-8" входит в состав Распадской угольной компании.
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