Источник: умер один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 16 авг - РИА Новости. Скончался один из четверых горняков, пострадавших во время обрушения породы на шахте "Ерунковская-8" в Скончался один из четверых горняков, пострадавших во время обрушения породы на шахте "Ерунковская-8" в Кузбассе , сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Сообщалось, что сигнал об обрушении породы в шахте поступил в субботу в 16.10 местного времени (12.10 мск), травмы получили четыре горняка. Прокуратура по данному факту организовала на предприятии проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ.

"Да, один погиб", – сказал источник.

В пресс-службе угольной компании информацию о гибели одного горняка РИА Новости на данный момент не подтвердили.

В свою очередь, в пресс-службе регионального центра медицины катастроф уточнили, что в медучреждения были госпитализированы трое шахтеров из четырех пострадавших.

"Три человека госпитализированы, один в среднем состоянии, один в тяжелом, и третий – в крайне тяжелом состоянии", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.

Позже появилось сообщение о приостановке работы на участке.

"Добыча на участке остановлена, идёт расследование", – сказали РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности региона..

Распадская угольная компания приостановила все горные работы на шахте "Ерунаковская-8.

"В настоящее время все горные работы на шахте "Ерунаковская-VIII" приостановлены. В результате происшествия четыре работника предприятия пострадали, позже один из них скончался. Семье погибшего будут произведены все необходимые выплаты. Лечение остальных пострадавших на контроле у компании", – сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.