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Прям за моей спиной медведь 😄Гора на Южном берегу Крыма, расположенная на границе Большой Алушты и Большой Ялты. Она похожа на огромного медведя, склонённого к морю. И все легенды о Медведь-горе связаны с этим животным. Моя подруга улетела в Москву и оставила в наследство 4 лежака и 2 надувашки))) такой колоритный пляжик, как в 90е)) в карты люди играют и кормят борщецом на обед 😁 я уже хочу в отель где все включено , море, пляж, еда и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось 2 дня «мучений»)))) в Крыму хорошо, а в отеле все включено ещё лучше))) а как любите вы?) p.s нельзя же быть такими злыми? Отель про «все включено» тоже в Крыму , а не в Турции ! Я не еду ни в какую Турцию , мы тут остаёмся и тут нравится все, просто есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли. Что сразу все переворачивать то. А зачем тогда поехали? А что не в Турции? А почему не нравится? Кто сказал , что не нравится то?! Ждём отель, чтобы уже остановится в одном месте и там все включено , как привыкли. И все включено, это не значит хавчик и алкоголь на халяву))) это значит все развлечения для деток, для взрослых. Сиди кайфуй, вот о чем речь🤦♀️
Бородина пожаловалась на неудобства отдыха в Крыму
07:07 16.08.2020 (обновлено: 09:20 16.08.2020)
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Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на неудобства отдыха в Крыму. Об этом она написала в своем Instagram.
Бородина посетовала, что уже хочет "в отель, где все включено: море, пляж, еда" и не нужно никуда выходить. Она сообщила, что "осталось два дня "мучений", в Крыму хорошо, а в отеле "все включено" еще лучше".
При этом, после того как подписчики начали спрашивать, почему Бородина не поехала в Турцию вместо Крыма, телеведущая поспешила оправдаться: "Я не еду ни в какую Турцию , мы тут остаемся и тут нравится все, просто есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли. Что сразу все переворачивать-то".