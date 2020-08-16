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Протесты в Белоруссии
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В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко
Провластная общественная организация "Белая Русь" намерена провести в Минске "митинг солидарности" в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Об... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T09:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Понятно кто собирает этот "митинг", с какой целью и какими методами, работникам гос. учреждений привет.
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Вы думаете у нас либералы по другому оценивают митинги в поддержку Путина? Посмотрите интервью Якова Кедми о событиях в Беларуси. Очень толково изложено
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564757732_0:132:3266:1969_1400x0_80_0_0_099636fa4ae3babbe0d0c547ad48e235.jpg
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

06:50 16.08.2020 (обновлено: 09:07 16.08.2020)
110467
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкБаннер с гербом Белоруссии в Минске
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
© РИА Новости / Егор Еремов
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Баннер с гербом Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Провластная общественная организация "Белая Русь" намерена провести в Минске "митинг солидарности" в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"В воскресенье в 12:00 на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс", — говорится в заявлении.

На митинге, как утверждается, соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря". "В общем, с нами — вся конструктивная Беларусь", — заявили в организации.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
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После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Протесты в основном носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.
По данным белорусского МВД, в ходе беспорядков с 9 по 13 августа пострадали сотни людей, в том числе 121 сотрудник милиции. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций, возбуждено более 90 уголовных дел.
Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Понятно кто собирает этот "митинг", с какой целью и какими методами, работникам гос. учреждений привет.
16 августа, 07:03
Vladislav Komlev
1532324233
Вы думаете у нас либералы по другому оценивают митинги в поддержку Путина? Посмотрите интервью Якова Кедми о событиях в Беларуси. Очень толково изложено
16 августа, 07:05
Ярослав Погодин
227203644
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