В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

"В воскресенье в 12:00 на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс", — говорится в заявлении.

На митинге, как утверждается, соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря". "В общем, с нами — вся конструктивная Беларусь", — заявили в организации.