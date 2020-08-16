https://ria.ru/20200816/1575843946.html
В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко
Провластная общественная организация "Белая Русь" намерена провести в Минске "митинг солидарности" в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Об... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T06:50
2020-08-16T09:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575842983.html
https://ria.ru/20200816/1575843148.html
Vladislav Komlev
Понятно кто собирает этот "митинг", с какой целью и какими методами, работникам гос. учреждений привет.
397
Ярослав Погодин
Вы думаете у нас либералы по другому оценивают митинги в поддержку Путина? Посмотрите интервью Якова Кедми о событиях в Беларуси. Очень толково изложено
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минск
белоруссия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 16 авг — РИА Новости.
Провластная общественная организация "Белая Русь" намерена провести в Минске
"митинг солидарности" в поддержку действующего президента Александра Лукашенко
. Об этом сообщается на странице организации в Facebook
.
"В воскресенье в 12:00 на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс", — говорится в заявлении.
На митинге, как утверждается, соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря". "В общем, с нами — вся конструктивная Беларусь", — заявили в организации.
Протесты после президентских выборов
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Протесты в основном носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии
. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.
По данным белорусского МВД
, в ходе беспорядков с 9 по 13 августа пострадали сотни людей, в том числе 121 сотрудник милиции. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций, возбуждено более 90 уголовных дел.
Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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