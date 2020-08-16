Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200816/1575843911.html
В Гидрометцентре рассказали, когда вернется летняя жара
Погода на европейской территории России начнет налаживаться уже с 16 августа, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:16
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575848244_0:412:2909:2048_1400x0_80_0_0_cd6797b07d5dafa89763301001870c31.jpg
https://ria.ru/20200812/1575676190.html
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575848244_0:412:2909:2048_1400x0_80_0_0_cd6797b07d5dafa89763301001870c31.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575848244_168:0:2899:2048_1400x0_80_0_0_e6fd0150bbfc7f47774cb55ad8f01e99.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575848244_861:0:2909:2048_1400x0_80_0_0_d03db8d7f9c6d9e90cc70fdd3878e137.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В Гидрометцентре рассказали, когда вернется летняя жара

06:43 16.08.2020 (обновлено: 11:16 16.08.2020)
18646
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани
Девушка купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Девушка купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Погода на европейской территории России начнет налаживаться уже с 16 августа, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, до 19 августа дневные температуры будут выше 20 градусов, но по ночам из-за северного ветра будет холодно — от восьми до 13 градусов. Обычно такие ночные температуры бывают уже в сентябре, добавил Вильфанд.
Со второй половины недели погода все больше будет напоминать летнюю. Так, днем воздух будет прогреваться до 24-26 градусов, а в отдельные дни — и до 28.
В целом неделя прогнозируется вполне комфортной, без осенних затяжных дождей, заключил Вильфанд.
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
12 августа, 08:41
Синоптики предупредили о "генеральной репетиции осени"
1531444422
Обсудить 5
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Рекомендуем
Роберт Трамп и Дональд Трамп на приеме в Нью-Йорке 4 ноября 1999 года
Умер брат президента США Роберт Трамп
Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время митинга у здания суда
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Портреты лидера группы Кино Виктора Цоя
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга
Где готовят гильотину для доллара и когда она сработает
Девушка смотрит телевизор
Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
Невеста
Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине
США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай
Девушки на пляже
Отпускную привычку россиян признали вредной
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Варфоломей готовит новый удар по Русской церкви
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
Полиция
Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
Ликвидация вооружений в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений
В США рассказали о "двух шагах" в переговорах по СНВ
Флаг Украины
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55В Германии хакеры могли получить доступ к данным депутатов и военных
12:49Россия и США обсудят ядерные носители на встрече в Вене
12:48Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко
12:44В Минске протестующие направились к Дому правительства
12:17Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России
12:16Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию
12:15Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начнут через неделю
12:03Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах
11:51Участников служений схимонаха Сергия отлучили от Церкви
11:44Россия призвала США взвесить преимущества саммита СБ ООН по Ирану
11:35Псковский губернатор поручил выяснить причину жестокого убийства собаки
11:21В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
11:15Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании
11:09Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии
11:00В Москве обнаружили краснокнижных жуков
11:00Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником
10:49Цепкало объяснил отъезд семьи из России
10:34В России за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
10:34В Москве выявили 688 новых случаев COVID-19
10:32В России за сутки 3557 человек выздоровели от коронавируса
Лента новостейМолния