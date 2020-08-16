https://ria.ru/20200816/1575843911.html
В Гидрометцентре рассказали, когда вернется летняя жара
Погода на европейской территории России начнет налаживаться уже с 16 августа, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T06:43
2020-08-16T11:16
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество