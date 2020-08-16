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История о человеческом факторе 🙏🏻 Открыли Турцию и мы конечно ломанулись 😂. Папы не смогли и мы отправились вместе с @yuliana_pod и нашими тройняшками ☺️☺️☺️( Юля работает! удаленно ). Но в аэропорту нас ждал сюрприз 🤨. У дочек @yuliana_pod паспорта заканчиваются в октябре и по правилам ( о которых мы не знали ) они не могут лететь . Реву былооо . Конечно очень расстроились ( . Мы грустно полетели с Тёмой . А моя телец -мать - @yuliana_pod побежала в мфц прямо из аэропорта и там -вошли в положение и в самые краткие сроки сделали нашим малышкам новые паспорта ! Без всякого блата , без фамилий , просто по - человечески !!! Чудо ❤️ Спасибо 🙏🏻. Дальше - БИЛЕТЫ !!!! 😱 и здесь я хочу поблагодарить ген директора компании @royalflight_ru Квирквия Бесики Гивиевича 🙏🏻, с которым я летела одним рейсом и он опять же по- человечески вошёл в положение и девочек посадили на рейс спустя несколько дней. А ведь билетов нет !!!! Добрые люди существуют, главное правильно свою просьбу изложить 😊 Большое спасибо 😊 #роялфлайт #royalflight А для нас бесценный опыт - менять паспорта за полгода до окончания срока действия. И ещё один вывод - РЕШАТЬ проблему и не унывать ! У кого были такие истории ? Чем заканчивались ?
Жену Преснякова-младшего раскритиковали за отдых в Турции
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram, после чего подверглась критике подписчиков за то, что отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.
"Где мозги? Во время пандемии лететь в чужую страну", - написал @svettildadolls
"Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился", — задался вопросом @еgor8774.
"Не боитесь остаться в Турции, вдруг закроют границы, тут уж никакие добрые люди не помогут...придется там рожать и жить", — отметила @elennemockvina.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков — младший поженились в 2010-м году. В июне 2015-го года у них родился сын Артемий. Для певицы мальчик стал первенцем, а у ее супруга уже был сын Никита (1991 года рождения), который родился в браке с Кристиной Орбакайте.