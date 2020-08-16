Жену Преснякова-младшего раскритиковали за отдых в Турции

Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская. Архивное фото

Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram , после чего подверглась критике подписчиков за то, что отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.

"Где мозги? Во время пандемии лететь в чужую страну", - написал @svettildadolls

"Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился", — задался вопросом @еgor8774.

"Не боитесь остаться в Турции, вдруг закроют границы, тут уж никакие добрые люди не помогут...придется там рожать и жить", — отметила @elennemockvina.