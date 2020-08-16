Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

В пятницу Совбез не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана , за что активно выступает Вашингтон. За резолюцию проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались. По словам советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, Вашингтон "потерпел поражение", при этом он заявил, что "это еще не конец".

"США вновь оказались в "унизительной изоляции": в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану", - написал Пушков.

По его словам, это стало еще одним ударом по авторитету Вашингтона.

"От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать "Северный поток — 2", растет сопротивление их действиям", - заключил сенатор.