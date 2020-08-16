Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200816/1575843722.html
Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter провал попытки США продлить иранское оружейное эмбарго в Совбезе ООН. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T07:15
россия
василий небензя
совет безопасности оон
алексей пушков
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cb556064ca69d5fe7027dafbfef5d9da.jpg
https://ria.ru/20200816/1575842372.html
когда США бьют - это всегда хорошо и всегда приятно))
37
Ну они же все время за изоляцию кого-нибудь. Вот и напросились - сидят в изоляции
17
6
россия
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cb556064ca69d5fe7027dafbfef5d9da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c92ea8c27cc76fdea081556ffbe9d75f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_b7e629b97a2d48483b44a9f472141889.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий небензя, совет безопасности оон, алексей пушков, иран, сша, в мире

Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

06:02 16.08.2020 (обновлено: 07:15 16.08.2020)
10510
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter провал попытки США продлить иранское оружейное эмбарго в Совбезе ООН.
В пятницу Совбез не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За резолюцию проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались. По словам советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, Вашингтон "потерпел поражение", при этом он заявил, что "это еще не конец".
"США вновь оказались в "унизительной изоляции": в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану", - написал Пушков.
По его словам, это стало еще одним ударом по авторитету Вашингтона.
"От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать "Северный поток — 2", растет сопротивление их действиям", - заключил сенатор.
Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции, так как последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану.
Президент Дональд Трамп
00:58
Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
28093146
Обсудить 6
РоссияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНАлексей ПушковИранСШАВ мире
Популярные комментарии
когда США бьют - это всегда хорошо и всегда приятно))
16 августа, 06:26
Yerik Beissen
2680102
Ну они же все время за изоляцию кого-нибудь. Вот и напросились - сидят в изоляции
16 августа, 07:06
Илья Гольдман
1401011
Рекомендуем
Роберт Трамп и Дональд Трамп на приеме в Нью-Йорке 4 ноября 1999 года
Умер брат президента США Роберт Трамп
Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время митинга у здания суда
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Портреты лидера группы Кино Виктора Цоя
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Девушка смотрит телевизор
Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Девушка купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани
В Гидрометцентре рассказали, когда вернется летняя жара
Невеста
Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал тех, кто вышел на мирные протесты после президентских выборов.
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске
Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
Девушки на пляже
Отпускную привычку россиян признали вредной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55В Германии хакеры могли получить доступ к данным депутатов и военных
12:49Россия и США обсудят ядерные носители на встрече в Вене
12:48Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко
12:44В Минске протестующие направились к Дому правительства
12:17Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России
12:16Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию
12:15Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начнут через неделю
12:03Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах
11:51Участников служений схимонаха Сергия отлучили от Церкви
11:44Россия призвала США взвесить преимущества саммита СБ ООН по Ирану
11:35Псковский губернатор поручил выяснить причину жестокого убийства собаки
11:21В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
11:15Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании
11:09Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии
11:00В Москве обнаружили краснокнижных жуков
11:00Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником
10:49Цепкало объяснил отъезд семьи из России
10:34В России за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
10:34В Москве выявили 688 новых случаев COVID-19
10:32В России за сутки 3557 человек выздоровели от коронавируса
Лента новостейМолния