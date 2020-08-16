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Умер брат президента США Роберт Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта, которому было 72 года. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:23
дональд трамп
сша
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573547982.html
Чем он отравил брата❓
128
из-за этой племянницы Мэри и распереживался поди и слег. все грязное белье семьи выставила ради денежек либроидов-глобалистов. которых Трамп ненавидит
102
20
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575847183_0:0:1223:688_1400x0_80_0_0_1c97ba75157ac92096e2e04f5486a5ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, в мире

Умер брат президента США Роберт Трамп

05:35 16.08.2020 (обновлено: 11:23 16.08.2020)
113563
© AP Photo / Diane BondaressРоберт Трамп и Дональд Трамп на приеме в Нью-Йорке 4 ноября 1999 года
Роберт Трамп и Дональд Трамп на приеме в Нью-Йорке 4 ноября 1999 года
© AP Photo / Diane Bondaress
Роберт Трамп и Дональд Трамп на приеме в Нью-Йорке 4 ноября 1999 года. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта, которому было 72 года.

"С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", — говорится в заявлении американского лидера.

© AFP 2020 / Chip SomodevillaДональд Трамп обнимает своего брата Роберта Трампа после выступления с приветственной речью в Нью-Йорке. 9 ноября 2016
Дональд Трамп обнимает своего брата Роберта Трампа после выступления с приветственной речью в Нью-Йорке. 9 ноября 2016
© AFP 2020 / Chip Somodevilla
Дональд Трамп обнимает своего брата Роберта Трампа после выступления с приветственной речью в Нью-Йорке. 9 ноября 2016
Роберта Трампа 14 августа госпитализировали в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. В тот же день президент США навестил брата в больнице.
Роберт Трамп часто упоминался в американских новостях в июле из-за иска семьи к племяннице Мэри Трамп. Он пытался остановить публикацию книги о главе Белого дома, в которой та утверждает, что в 1981 году Дональд не посетил на смертном одре ее отца Фреда — третьего из братьев Трамп.
Президент США Дональд Трамп
27 июня, 09:21
Брат Трампа подал новый иск против выхода книги племянницы президента
4414205521131
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Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Чем он отравил брата❓
16 августа, 06:19
Серёжа .
680211101
из-за этой племянницы Мэри и распереживался поди и слег. все грязное белье семьи выставила ради денежек либроидов-глобалистов. которых Трамп ненавидит
16 августа, 06:23
Yerik Beissen
8823207
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