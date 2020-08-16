Умер брат президента США Роберт Трамп

"С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", — говорится в заявлении американского лидера.