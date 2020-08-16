Польза растительного молока оказалась преувеличенной

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Растительные аналоги Растительные аналоги молока сегодня можно купить почти в любом продовольственном магазине. Действительно ли так полезны эти напитки, которые набирают все большую популярность, объяснила в интервью радио Sputnik нутрициолог, основательница подмосковной Детокс-студии, руководитель студии Green me Татьяна Скирда.

Какое бы растительное молоко вы ни выбрали — кокосовое, ореховое, соевое, рисовое, овсяное, — молоком это можно назвать условно. Такой напиток по вкусу и составу сильно отличается от коровьего молока. Собственно говоря, многие и переходят на эти заменители из-за непереносимости лактозы. Но растительное молоко, купленное в магазине, тоже может оказаться не таким уж безобидным, ведь при его производстве используются различные добавки. Поэтому, чтобы получить действительно полезный напиток, нужно делать его самим в домашних условиях, уверена нутрициолог Татьяна Скирда.

"Покупное растительное молоко брать нет смысла. Если дома приготовить молоко — оно расслоится к вечеру, если купить молоко — оно прокиснет, не расслоившись. Значит, там содержатся эмульгаторы, улучшители вкуса, сахар, всяческие добавки. Если дома вы можете добавить ваниль, в покупном молоке это стопроцентно будет ванилин, синтетический улучшитель вкуса. Наименьшее зло — кокосовое молоко, потому что туда добавляют меньше всякой гадости", — рассказала радио Sputnik Татьяна Скирда.

Приготовить дома растительное молоко не так уж сложно. Нужно смешать все необходимые ингредиенты, измельчить их в блендере, а затем профильтровать любым способом. Лучше всего начать с орехового молока, считает нутрициолог.