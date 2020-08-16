Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200816/1575843508.html
Польза растительного молока оказалась преувеличенной
Растительные аналоги молока сегодня можно купить почти в любом продовольственном магазине. Действительно ли так полезны эти напитки, которые набирают все... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:33
молоко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573561039_0:77:1501:921_1400x0_80_0_0_7c1e4c5d8f86eec8aa48ea17948ee76e.jpg
https://rsport.ria.ru/20200623/1573350200.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573561039_0:77:1501:921_1400x0_80_0_0_7c1e4c5d8f86eec8aa48ea17948ee76e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573561039_45:0:1328:962_1400x0_80_0_0_b1755543805309119f6bb64d6933d7ac.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573561039_206:0:1168:962_1400x0_80_0_0_98f0a26aeafbd09db415c808d8e87bbd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
молоко, здоровье - общество, общество

Польза растительного молока оказалась преувеличенной

04:00 16.08.2020 (обновлено: 10:33 16.08.2020)
3620
© РИА Новости / Виталий ТимкивКонтроль качества молока
Контроль качества молока
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Растительные аналоги молока сегодня можно купить почти в любом продовольственном магазине. Действительно ли так полезны эти напитки, которые набирают все большую популярность, объяснила в интервью радио Sputnik нутрициолог, основательница подмосковной Детокс-студии, руководитель студии Green me Татьяна Скирда.
Какое бы растительное молоко вы ни выбрали — кокосовое, ореховое, соевое, рисовое, овсяное, — молоком это можно назвать условно. Такой напиток по вкусу и составу сильно отличается от коровьего молока. Собственно говоря, многие и переходят на эти заменители из-за непереносимости лактозы. Но растительное молоко, купленное в магазине, тоже может оказаться не таким уж безобидным, ведь при его производстве используются различные добавки. Поэтому, чтобы получить действительно полезный напиток, нужно делать его самим в домашних условиях, уверена нутрициолог Татьяна Скирда.

"Покупное растительное молоко брать нет смысла. Если дома приготовить молоко — оно расслоится к вечеру, если купить молоко — оно прокиснет, не расслоившись. Значит, там содержатся эмульгаторы, улучшители вкуса, сахар, всяческие добавки. Если дома вы можете добавить ваниль, в покупном молоке это стопроцентно будет ванилин, синтетический улучшитель вкуса. Наименьшее зло — кокосовое молоко, потому что туда добавляют меньше всякой гадости", — рассказала радио Sputnik Татьяна Скирда.

Приготовить дома растительное молоко не так уж сложно. Нужно смешать все необходимые ингредиенты, измельчить их в блендере, а затем профильтровать любым способом. Лучше всего начать с орехового молока, считает нутрициолог.
"У него, правда, есть противопоказания: если у людей аллергия на орехи, то будет непереносимость и такого молока. Если правильно приготовить ореховое молоко дома, предварительно вымочив орехи, чтобы удалить фитиновую кислоту, чтобы лучше усваивалось, то это просто замечательный напиток. В нем огромное количество белка, аминокислот, витаминов. Идеальное молоко получается из кешью. В зависимости от того, из каких орехов делается молоко, польза ореха переходит в пользу напитка", – рассказала радио Sputnik Татьяна Скирда.
Молоко
23 июня, 11:50ЗОЖ
Врач рассказал, способствует ли употребление молока развитию рака
2071104
Обсудить 3
МолокоЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Бородина пожаловалась на неудобства отдыха в Крыму
Роберт Трамп и Дональд Трамп на приеме в Нью-Йорке 4 ноября 1999 года
Умер брат президента США Роберт Трамп
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко
Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время митинга у здания суда
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Девушка купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани
В Гидрометцентре рассказали, когда вернется летняя жара
Девушка смотрит телевизор
Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
Горожане отдыхают в Летнем саду в Санкт-Петербурге
Раскрыты особенности старения россиянок
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга
Где готовят гильотину для доллара и когда она сработает
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине
США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай
Девушки на пляже
Отпускную привычку россиян признали вредной
Портреты лидера группы Кино Виктора Цоя
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Невеста
Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Варфоломей готовит новый удар по Русской церкви
Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске
Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
Участница телешоу ДОМ 2 Екатерина Скалон
СМИ: участницу "Дома-2" избил сожитель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55В Германии хакеры могли получить доступ к данным депутатов и военных
12:49Россия и США обсудят ядерные носители на встрече в Вене
12:48Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко
12:44В Минске протестующие направились к Дому правительства
12:17Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России
12:16Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию
12:15Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начнут через неделю
12:03Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах
11:51Участников служений схимонаха Сергия отлучили от Церкви
11:44Россия призвала США взвесить преимущества саммита СБ ООН по Ирану
11:35Псковский губернатор поручил выяснить причину жестокого убийства собаки
11:21В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
11:15Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании
11:09Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии
11:00В Москве обнаружили краснокнижных жуков
11:00Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником
10:49Цепкало объяснил отъезд семьи из России
10:34В России за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
10:34В Москве выявили 688 новых случаев COVID-19
10:32В России за сутки 3557 человек выздоровели от коронавируса
Лента новостейМолния