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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575843454.html
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:36
протесты в белоруссии
светлана тихановская
telegram (приложение)
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575843148.html
Ага и при опросе большая часть голосовавших оказалась хохлами :)))))
473
Учитывая, что телеграмм поддерживает цветные революции, то проманипулировать результатами опроса для него ничего не стоит.
463
223
белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575833997_0:80:3129:1840_1400x0_80_0_0_7615c55971bc3d9cf96d6d8ce3491c0c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
светлана тихановская, telegram (приложение), александр лукашенко, белоруссия, в мире

Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента

03:48 16.08.2020 (обновлено: 10:36 16.08.2020)
150216
© REUTERS / Maxim Guchek/BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© REUTERS / Maxim Guchek/BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.
Согласно результатам опроса на 03:46 16 августа по Москве, за Светлану Тихановскую проголосовали 53 процента пользователей, за действующего президента Александра Лукашенко — два процента.
Еще 7 процентов респондентов сообщили, что не ходили на избирательные участки, 3 процента — проголосовали против всех.
Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал тех, кто вышел на мирные протесты после президентских выборов.
03:00Протесты в Белоруссии
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция с опубликованными итогами голосования не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов.
После обнародования предварительных результатов в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.
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3807819616508
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяTelegram (приложение)Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ага и при опросе большая часть голосовавших оказалась хохлами :)))))
16 августа, 04:14
Евгений Долмач
35823221474
Учитывая, что телеграмм поддерживает цветные революции, то проманипулировать результатами опроса для него ничего не стоит.
16 августа, 04:31
Унижающий Навального
3664221871
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