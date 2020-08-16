Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный канал Telegram в Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос , в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.

Еще 7 процентов респондентов сообщили, что не ходили на избирательные участки, 3 процента — проголосовали против всех.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция с опубликованными итогами голосования не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов.

После обнародования предварительных результатов в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.