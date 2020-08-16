https://ria.ru/20200816/1575843430.html
В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
Мужчину с партией таблеток экстази в форме головы президента США Дональда Трампа задержали в Великобритании, сообщается на сайте полиции графства Бедфордшир. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T03:35
2020-08-16T03:35
дональд трамп
великобритания
сша
в мире
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2
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, великобритания, сша, в мире