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В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
Мужчину с партией таблеток экстази в форме головы президента США Дональда Трампа задержали в Великобритании, сообщается на сайте полиции графства Бедфордшир. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T03:35
дональд трамп
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дональд трамп, великобритания, сша, в мире

В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа

03:35 16.08.2020
946
© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции в Великобритании
Сотрудники полиции в Великобритании
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мужчину с партией таблеток экстази в форме головы президента США Дональда Трампа задержали в Великобритании, сообщается на сайте полиции графства Бедфордшир.
По данным полиции, житель города Лутон был задержан по подозрению в поставке наркотиков после того, как у него нашли ряд наркотических веществ, включая оранжевые таблетки МДМА в форме головы Трампа.
"Преступники постоянно ищут новые способы продать свои наркотики и сделать их более заманчивыми. Раньше мы видели таблетки МДМА в виде ряда культурно-популярных вещей, а последний пример этого - это "Дональды Трампы", - приводятся на сайте слова представителя полиции Райана Барнса.
Он отметил, что найденные таблетки содержат чрезвычайно высокую дозу МДМА и могут серьезно навредить принявшему их.
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