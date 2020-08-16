https://ria.ru/20200816/1575843387.html
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T03:23
2020-08-16T03:49
группа "кино"
нтв (телеканал)
виктор цой
рига
происшествия
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https://ria.ru/20200815/1575803138.html
Арина Жанжора
Для недалёкого, вчера была 30-я годовщина смерти ВЕЛИКОГО. И много новостей это наша дань его памяти
46
Vlad Vby
Сомнительно, что б данные экспертизы докладывали местным жителям.
19
7
рига
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группа "кино", нтв (телеканал), виктор цой, рига, происшествия
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой
, рассказала телеканалу НТВ
о новых подробностях трагедии.
Женщина, которая назвала себя Парслой, проживает в ста метрах от места, где разбился Цой. По ее словам, она стала свидетельницей того, как автомобиль Цоя пронесся мимо ее дома на огромной скорости, затем резко выскочил на встречную полосу и врезался в автобус. Парсла отметила, что удар был такой силы, что двигатель легковушки отлетел к дереву.
Женщина вызвала медиков и милицию, а также помогла достать тело музыканта из автомобиля.
"Там уже ничем нельзя было помочь", - подчеркнула она.
На следующий день после аварии Парсла узнала у местных следователей, что в крови Виктора Цоя якобы обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Потом эту информацию из документов убрали, утверждает женщина.
Лидер группы "Кино"
погиб в автокатастрофе под Ригой
15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".