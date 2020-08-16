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Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T03:49
группа "кино"
нтв (телеканал)
виктор цой
рига
происшествия
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Для недалёкого, вчера была 30-я годовщина смерти ВЕЛИКОГО. И много новостей это наша дань его памяти
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Сомнительно, что б данные экспертизы докладывали местным жителям.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
группа "кино", нтв (телеканал), виктор цой, рига, происшествия

Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии

03:23 16.08.2020 (обновлено: 03:49 16.08.2020)
89317
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПортреты лидера группы "Кино" Виктора Цоя
Портреты лидера группы Кино Виктора Цоя
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Портреты лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.
Женщина, которая назвала себя Парслой, проживает в ста метрах от места, где разбился Цой. По ее словам, она стала свидетельницей того, как автомобиль Цоя пронесся мимо ее дома на огромной скорости, затем резко выскочил на встречную полосу и врезался в автобус. Парсла отметила, что удар был такой силы, что двигатель легковушки отлетел к дереву.
Женщина вызвала медиков и милицию, а также помогла достать тело музыканта из автомобиля.
"Там уже ничем нельзя было помочь", - подчеркнула она.
На следующий день после аварии Парсла узнала у местных следователей, что в крови Виктора Цоя якобы обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Потом эту информацию из документов убрали, утверждает женщина.
Кадр из фильма Цой
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Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".
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Группа "Кино"НТВ (телеканал)Виктор ЦойРигаПроисшествия
Популярные комментарии
Для недалёкого, вчера была 30-я годовщина смерти ВЕЛИКОГО. И много новостей это наша дань его памяти
16 августа, 06:53
Арина Жанжора
32202010
Сомнительно, что б данные экспертизы докладывали местным жителям.
16 августа, 09:58
VVVlad Vby
1700002
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