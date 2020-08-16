Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии

Женщина, которая назвала себя Парслой, проживает в ста метрах от места, где разбился Цой. По ее словам, она стала свидетельницей того, как автомобиль Цоя пронесся мимо ее дома на огромной скорости, затем резко выскочил на встречную полосу и врезался в автобус. Парсла отметила, что удар был такой силы, что двигатель легковушки отлетел к дереву.