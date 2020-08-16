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Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что его супругу и детей не пропускают на границе России и Украины. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T07:12
валерий цепкало
россия
белоруссия
украина
в мире
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и правильно делают, что не пускают. а чего это она так быстро засобиралась на Украину? перенимать переводой опыт по устройству переворотов?
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Как быстро они оказались на границе! Как только Россия объявила их в розыск?
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валерий цепкало, россия, белоруссия, украина, в мире

Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины

03:18 16.08.2020 (обновлено: 07:12 16.08.2020)
12358
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что его супругу и детей не пропускают на границе России и Украины.

"Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Ее вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе", - написал Цепкало в своем Telegram-канале.

Белорусский политик добавил, что рассматривает это как давление на него из-за политической позиции.
Сам Цепкало, претендовавший на пост президента Белоруссии, объявлен в России в розыск после того, как на родине против него завели уголовное дело о взятке.
Валерий Цепкало
Вчера, 18:36Протесты в Белоруссии
Цепкало заявил, что Россия объявила его в розыск "автоматически"
337551131034
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Валерий ЦепкалоРоссияБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
и правильно делают, что не пускают. а чего это она так быстро засобиралась на Украину? перенимать переводой опыт по устройству переворотов?
16 августа, 03:32
Marina B
12410008
Как быстро они оказались на границе! Как только Россия объявила их в розыск?
16 августа, 03:33
Marina B
9001006
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