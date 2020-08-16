https://ria.ru/20200816/1575843361.html
Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что его супругу и детей не пропускают на границе России и Украины. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T03:18
2020-08-16T07:12
валерий цепкало
россия
белоруссия
украина
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575834987.html
Marina B
и правильно делают, что не пускают. а чего это она так быстро засобиралась на Украину? перенимать переводой опыт по устройству переворотов?
133
Marina B
Как быстро они оказались на границе! Как только Россия объявила их в розыск?
97
25
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575835055_0:550:2663:2048_1400x0_80_0_0_386668abdbb9613a95748f9c6c8cda63.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, россия, белоруссия, украина, в мире