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Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
Современные smart TV вполне могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее. Такие возможности нужны "умным" телевизорам, чтобы они могли РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T03:20
арсений щельцин
технологии
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https://ria.ru/20200207/1564400739.html
Гос-сподя, да пускай телевизор следит за мной сколько хочет! Это жуликам, шпионам и террористам надо боятся, честным людям боятся нечего. Разве что девочкам пореже переодеваться перед телевизором (или наоборот, почаще -- это уж кому как нравится)... Ну может ещё «креативному классу» надо опасаться-- они люди своеобразные, не побоюсь этого слова «творцы», и видимо в одиночестве занимаются чем-то таким, в чём стыдно на людях признаться...
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Сноуден не врал.
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РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156110/84/1561108494_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_ba9f0a4b434e62adb8916891f32ba21d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арсений щельцин, технологии

Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами

03:20 16.08.2020
20282
© Depositphotos / AndreyPopovДевушка смотрит телевизор
Девушка смотрит телевизор
© Depositphotos / AndreyPopov
Девушка смотрит телевизор. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Современные smart TV вполне могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее. Такие возможности нужны "умным" телевизорам, чтобы они могли воспринимать команды жестами или голосом, к примеру, включить приложение, переключить телеканал, включить или выключить телевизор, сделать громче или выключить звук, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Голосовые возможности, как правило, есть во всех современных умных телевизорах.
“Голосовые файлы могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций. Однако, по информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры", — отметил эксперт.
Просмотр телевизора
7 февраля, 14:41
Эксперт рассказал, как перепрограммировать "умные" телевизоры Samsung
345934643150
Обсудить 10
Арсений ЩельцинТехнологии
Популярные комментарии
Гос-сподя, да пускай телевизор следит за мной сколько хочет! Это жуликам, шпионам и террористам надо боятся, честным людям боятся нечего. Разве что девочкам пореже переодеваться перед телевизором (или наоборот, почаще -- это уж кому как нравится)... Ну может ещё «креативному классу» надо опасаться-- они люди своеобразные, не побоюсь этого слова «творцы», и видимо в одиночестве занимаются чем-то таким, в чём стыдно на людях признаться...
16 августа, 05:41
Михаил Лебедев
191511033
Сноуден не врал.
16 августа, 05:20
АСАндрей Ст
4501202
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