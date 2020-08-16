Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами

“Голосовые файлы могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций. Однако, по информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры", — отметил эксперт.