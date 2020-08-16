https://ria.ru/20200816/1575843199.html
Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
Современные smart TV вполне могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее. Такие возможности нужны "умным" телевизорам, чтобы они могли РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T03:20
2020-08-16T03:20
арсений щельцин
технологии
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https://ria.ru/20200207/1564400739.html
Михаил Лебедев
Гос-сподя, да пускай телевизор следит за мной сколько хочет! Это жуликам, шпионам и террористам надо боятся, честным людям боятся нечего. Разве что девочкам пореже переодеваться перед телевизором (или наоборот, почаще -- это уж кому как нравится)... Ну может ещё «креативному классу» надо опасаться-- они люди своеобразные, не побоюсь этого слова «творцы», и видимо в одиночестве занимаются чем-то таким, в чём стыдно на людях признаться...
69
Андрей Ст
Сноуден не врал.
50
10
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156110/84/1561108494_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_ba9f0a4b434e62adb8916891f32ba21d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсений щельцин, технологии