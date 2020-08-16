Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

"Меня зовут Игорь Александрович Лещеня. Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом. Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны", — заявил белорусский дипломат в видеообращении, которое выложено в ночь на воскресенье на YouTube.