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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575843148.html
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих
Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий республики заявил о поддержке участников акций протеста в стране. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:37
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

03:00 16.08.2020 (обновлено: 10:37 16.08.2020)
182403
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий республики заявил о поддержке участников акций протеста в стране.

"Меня зовут Игорь Александрович Лещеня. Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом. Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны", — заявил белорусский дипломат в видеообращении, которое выложено в ночь на воскресенье на YouTube.

Посол отметил, что узнал на одном из снимков избитых протестующих одноклассника своей дочери, который "точно никогда не числился в смутьянах".
По его словам, МИД "часто приравнивают к силовым ведомствам", которые "стремятся не допустить вмешательства во внутренние дела страны извне".
"Но я точно знаю, что ключевыми составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры. В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране", — сказал Лещеня.
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Дипломат выразил солидарность с "теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан".

"Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие "БелАЗа" и "Кузнечного завода тяжелых штамповок". Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", — добавил дипломат.

Комментарием посольства РИА Новости не располагает.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Протесты 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства в Минске, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
переработал видимо. на пенсию пора. предатель
16 августа, 03:10
sergeyleshchov
166100544
Какого он предал? Луку? Смешно,когда Лукой давно руководит Макей
16 августа, 03:15
Алесандр Бородин
327322126
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