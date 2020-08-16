https://ria.ru/20200816/1575843093.html
СМИ: участницу "Дома-2" избил сожитель
Участницу телешоу "Дом-2" Екатерину Скалон избил сожитель, утверждает телеканал "360" со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T02:03
2020-08-16T12:14
россия
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574954453.html
Антивирус
Не пора ли уже закрыть эту программу для бездельников и упырей.
54
Вячеслав Гаджиев
А вот про сотрясение мозга, липа. Мозгов то у них там и не наблюдается.
43
27
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия