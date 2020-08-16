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СМИ: участницу "Дома-2" избил сожитель
Участницу телешоу "Дом-2" Екатерину Скалон избил сожитель, утверждает телеканал "360" со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T12:14
россия
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574954453.html
Не пора ли уже закрыть эту программу для бездельников и упырей.
54
А вот про сотрясение мозга, липа. Мозгов то у них там и не наблюдается.
43
27
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575849501_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1fe6faa6d578b8b47f93034e1bcbaf56.jpg
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РИА Новости
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60
россия, происшествия

СМИ: участницу "Дома-2" избил сожитель

02:03 16.08.2020 (обновлено: 12:14 16.08.2020)
12248
© Фото : ДОМ 2Участница телешоу "ДОМ 2" Екатерина Скалон
Участница телешоу ДОМ 2 Екатерина Скалон
© Фото : ДОМ 2
Участница телешоу "ДОМ 2" Екатерина Скалон. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Участницу телешоу "Дом-2" Екатерину Скалон избил сожитель, утверждает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Девушку госпитализировали в одну из московских больниц. Как сообщается, у Скалон гематомы на лице, ушиб грудной клетки и, предположительно, сотрясение головного мозга.
В одной из групп во "ВКонтакте", посвященных телешоу, сообщалось, что Екатерина Скалон встречается с другим участником шоу Максимом Моргенштерном.
Кто именно мог ее избить, не уточняется.
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674934220
Обсудить 27
РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Не пора ли уже закрыть эту программу для бездельников и упырей.
16 августа, 06:16
ААнтивирус
5211000
А вот про сотрясение мозга, липа. Мозгов то у них там и не наблюдается.
16 августа, 07:52
Вячеслав Гаджиев
29140000
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