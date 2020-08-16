Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске

Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске

© AP Photo / Mstyslav Chernov Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске

МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Еще одно видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент гибели 10 августа в Минске участника акции протеста Александра Тарайковского, Белоруссии и финансируемое западными фондами "Еврорадио". Еще одно видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент гибели 10 августа вучастника акции протеста Александра Тарайковского, опубликовало вещающее ви финансируемое западными фондами "Еврорадио".

До этого оно уже обнародовало запись, на которой может быть запечатлена гибель Тарайковского. Этот момент сопровождается вспышкой, предположительно от выстрела.

На новом видео снят издалека человек, который идет с поднятыми руками к стоящим цепочкой людям в темной одежде. Затем он останавливается и падает.

Ранее агентство Associated Press опубликовало видео, на котором, как утверждается, также запечатлен момент гибели Тарайковского.

На всех записях схожи место происшествия и одежда человека, который мог быть погибшим оппозиционером.

Как утверждало МВД Белоруссии , Тарайковский погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

Накануне в Минске прошли похороны погибшего. К ритуальному залу на улице Ольшевского пришли сотни человек.

Протесты после президентских выборов

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По данным МВД Белоруссии, в результате беспорядков с пострадали сотни человек, в том числе 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.