https://ria.ru/20200816/1575842983.html
Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
Еще одно видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент гибели 10 августа в Минске участника акции протеста Александра Тарайковского, опубликовало... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T02:26
2020-08-16T09:42
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575832811.html
https://ria.ru/20200815/1575837372.html
Илья Гольдман
Что характерно. глубокой ночью снимали с трех точек, причем именно его, причем видео появилось сразу на финансируемом Госдепом портале. Чисто так совпало, никто не срежессировал.
360
Вацлав Петров
Хладнокровное, немотивированное убийство.
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минск
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 16 авг — РИА Новости.
Еще одно видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент гибели 10 августа в Минске
участника акции протеста Александра Тарайковского, опубликовало
вещающее в Белоруссии
и финансируемое западными фондами "Еврорадио".
До этого оно уже обнародовало запись, на которой может быть запечатлена гибель Тарайковского. Этот момент сопровождается вспышкой, предположительно от выстрела.
На новом видео снят издалека человек, который идет с поднятыми руками к стоящим цепочкой людям в темной одежде. Затем он останавливается и падает.
Ранее агентство Associated Press опубликовало видео, на котором, как утверждается, также запечатлен момент гибели Тарайковского.
На всех записях схожи место происшествия и одежда человека, который мог быть погибшим оппозиционером.
Как утверждало МВД Белоруссии
, Тарайковский погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Накануне в Минске прошли похороны погибшего. К ритуальному залу на улице Ольшевского пришли сотни человек.
Протесты после президентских выборов
Девятого августа в Белоруссии
состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко
, набравший 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская
с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По данным МВД Белоруссии, в результате беспорядков с пострадали сотни человек, в том числе 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.
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