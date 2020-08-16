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Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
Калькулятор ПФР показывает, что 30-летний мужчина с постоянным ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей и 35-летним стажем может рассчитывать на страховую... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T02:20
сафмар
пенсионный фонд рф
общество
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А рассказав всё это, начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис потёр ладошки, и спел про себя: «Лап-тапа-дибу-ду-дай...»
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
сафмар, пенсионный фонд рф, общество

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

02:20 16.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Калькулятор ПФР показывает, что 30-летний мужчина с постоянным ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей и 35-летним стажем может рассчитывать на страховую пенсию в текущих ценах в размере 20 802,44 рубля. Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
"При заданных условиях, к сожалению, такую сумму даже за 30 лет отложить проблематично. Обычно достойной пенсией считается выплата на уровне 60% от заработка – а это для выбранного персонажа уже будет 30 тысяч рублей, что потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 миллиона рублей в текущих ценах", — отмечает эксперт.
Значительно улучшить пенсию можно путем увеличения страхового стажа до 40 лет, в этом случае размер страховой пенсии достигнет 22 961,90 рублей, а потребность в пенсионном капитале при коэффициенте замещения 60% упадет ниже 1,3 миллиона рублей, объясняет он.
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Вчера, 15:44
Названы условия получения "сверхвысоких" пенсий
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СафмарПенсионный фонд РФОбщество
Популярные комментарии
А рассказав всё это, начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис потёр ладошки, и спел про себя: «Лап-тапа-дибу-ду-дай...»
16 августа, 02:32
Михаил Лебедев
1740200
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