Отпускную привычку россиян признали вредной

Морская вода обладает полезными свойствами, которые делают ее хорошим средством для борьбы с заложенным носом и воспаленным горлом. Это очень старый и действенный метод. Но не стоит думать, что можно захватить с собой с курорта бутылочку воды и использовать ее потом по мере необходимости. Почему так делать нельзя, объяснил врач Владимир Зайцев.