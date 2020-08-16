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Отпускную привычку россиян признали вредной
Промывать и полоскать на отдыхе нос и горло морской водой, оказывается, не всегда полезно. Когда воду из моря лучше заменить аптечным раствором, в интервью... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T02:03
черное море
средиземное море
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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черное море, средиземное море, здоровье - общество, общество

Отпускную привычку россиян признали вредной

02:03 16.08.2020
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© REUTERS / Guglielmo MangiapaneДевушки на пляже
Девушки на пляже
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Девушки на пляже. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Промывать и полоскать на отдыхе нос и горло морской водой, оказывается, не всегда полезно. Когда воду из моря лучше заменить аптечным раствором, в интервью радио Sputnik рассказал врач-лор высшей категории Владимир Зайцев.
Морская вода обладает полезными свойствами, которые делают ее хорошим средством для борьбы с заложенным носом и воспаленным горлом. Это очень старый и действенный метод. Но не стоит думать, что можно захватить с собой с курорта бутылочку воды и использовать ее потом по мере необходимости. Почему так делать нельзя, объяснил врач Владимир Зайцев.
"Промывание морской водой носа – это популярный способ самолечения. У этого метода есть определенные подвохи. Нельзя везти домой морскую воду с моря, где вы отдыхаете. Пока вы возвращаетесь домой, вода начинает тухнуть и никаких полезных свойств она уже не имеет. Нужно использовать растворы, которые продают в аптеке или приготовить раствор самостоятельно", – рассказал радио Sputnik врач.
Также Владимир Зайцев призвал россиян отказаться от привычки полоскать горло морской водой. По его словам, иногда такая вода может принести больше вреда, чем пользы.
"Надо смотреть на состояние воды. Морская вода может быть чистой и прозрачной или мутной и цветущей. Если мы говорим про Черное море, то к августу месяцу вода уже начинает цвести, а это не очень хорошо. Такой водой полоскать горло не стоит. Если мы говорим про Средиземное море, то это относительно чистое море с большей соленостью, его вода может быть полезной для задней стенки глотки и небных миндалин. Но все-таки лучше не полоскать морской водой, а пользоваться антисептиком на водной основе. Это будет гораздо эффективнее", – рассказал врач в интервью радио Sputnik.
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5 августа, 08:00РИА Наука
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Черное мореСредиземное мореЗдоровье - ОбществоОбщество
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