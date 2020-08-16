https://ria.ru/20200816/1575842717.html
Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
Мужчина, задержанный в Сочи за то, что размахивал на видео младенцем, как куклой, объяснил свой поступок. Кадры его допроса в полиции опубликовал телеканал РЕН... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T01:44
2020-08-16T11:37
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
краснодарский край
происшествия
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https://ria.ru/20200810/1575601688.html
Алесандр Бородин
Он подвешивал ребенка за ноги ,нет. Если вы никак не занимаетесь своим ребенком, другие находят время. Ничего страшного там не было, все подбрасывали и ловили на разной высоте своих детей, ребенок не орет дурным голосов от страха,ему это нравится, для него это привычно.
71
Leonid Prokl
Подвесить его самого за ногу пусть связки формирует.
61
23
сочи
краснодарский край
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), сочи, краснодарский край, происшествия
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости.
Мужчина, задержанный в Сочи
за то, что размахивал на видео младенцем, как куклой, объяснил свой поступок. Кадры его допроса в полиции опубликовал телеканал РЕН ТВ
.
Ранее в инстаграм-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию. Полиция после публикации ролика начала проверку. Также на историю обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова
. В субботу правоохранительные органы установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода.
"Могу пояснить следующее: на видео видно, как я достаточно, в общем-то, небрежно обращаюсь с ребенком, и может возникнуть впечатление, что есть некая с моей стороны небрежность", - заявил отец ребенка.
По словам мужчины, у него есть "свои представления о том, как нужно обращаться с детьми".
Задержанный также предложил обратить внимание на "маленьких обезьянок". Все-таки мы живем в дарвинистической системе, которая говорит о том, что мы все произошли оттуда. Соответственно, активность, я считаю, необходимо ребенку давать с детства - давать ему ползать, быть ему немножечко на шарнирах, кувыркать его, жамкать и прочее", - заявил он.
Отец младенца добавил, что "именно это" якобы дает "правильное формирование как костного аппарата, так и связок".
В субботу СУ СК
России по Краснодарскому краю
инициировало вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки и передаче его для дальнейшего рассмотрения, объективной правовой оценки, изучения условий жизни и воспитания ребенка и принятия процессуального решения.
В свою очередь, генпрокуратура РФ также проверит родителей, опубликовавших в интернете видео, на котором отец жестоко обращается с новорожденной девочкой в Сочи, сообщается на сайте ГП РФ
.
"По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте.