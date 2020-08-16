https://ria.ru/20200816/1575842508.html
Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T01:04
2020-08-16T01:04
дональд трамп
эдвард сноуден
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, эдвард сноуден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что серьезно изучит возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена
.
"Я изучу это. Я не очень знаком с ситуацией Сноудена. Но я начну изучать это… Я очень внимательно изучу это", - сказал Трамп журналистам в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, отвечая на вопрос, готов ли он помиловать Сноудена, если тот вернется в страну. Трансляция его пресс-конференции велась на сайте Белого дома.
По словам Трампа, мнения в этом вопросе разделились: многие думают, что к Сноудену надо относиться по-другому, а кто-то считает, что тот "сделал плохие вещи".
В четверг Трамп во время интервью с изданием New York Post заявил, что "много людей считают, что с ним (Сноуденом - ред.) обращаются несправедливо".
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена
сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.