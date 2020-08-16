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Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T01:04
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дональд трамп, эдвард сноуден, сша, в мире

Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена

01:04 16.08.2020
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© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена.
"Я изучу это. Я не очень знаком с ситуацией Сноудена. Но я начну изучать это… Я очень внимательно изучу это", - сказал Трамп журналистам в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, отвечая на вопрос, готов ли он помиловать Сноудена, если тот вернется в страну. Трансляция его пресс-конференции велась на сайте Белого дома.
По словам Трампа, мнения в этом вопросе разделились: многие думают, что к Сноудену надо относиться по-другому, а кто-то считает, что тот "сделал плохие вещи".
В четверг Трамп во время интервью с изданием New York Post заявил, что "много людей считают, что с ним (Сноуденом - ред.) обращаются несправедливо".
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Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.
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Дональд ТрампЭдвард СноуденСШАВ мире
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