Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена

Не хуже Сноудена. Болтон распечатал "Комнату, где это произошло" Тираж лишь появился в продаже, а Болтон уже всех их продал. Будто сам не работал в Белом Доме, а всё ходы записывал. За 18 месяцев советником президента накатал на него аж 600 страниц.