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Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
Власти Бразилии открыли для посещения знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и национальный парк Тижука, которые были закрыты ранее из-за пандемии РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T00:43
туризм
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353
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туризм, новости - туризм, рио-де-жанейро (город), бразилия

Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя

00:43 16.08.2020
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© AP Photo / David J. PhillipСтатуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© AP Photo / David J. Phillip
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Власти Бразилии открыли для посещения знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и национальный парк Тижука, которые были закрыты ранее из-за пандемии коронавируса, заявил министр окружающей среды Рикарду Салис.
"Сегодня мы снова открываем парк Тижука и статую Христа-Искупителя", - написал он в Twitter.
По данным газеты Estado de Minas, власти обязали посетителей этих туробъектов носить маски и поддерживать дистанцию. При этом, утверждает издание, чиновник во время церемонии открытия парка был без маски, но был вынужден ее надеть, когда перерезал ленту. Дистанция в ходе церемонии также не соблюдалась.
Кроме того, как отмечает издание, в субботу открылись и другие популярные среди туристов места: канатная дорога на горе Сахарная Голова, колесо обозрения Rio Star и другие. Жители Рио-де-Жанейро до конца года получат скидки на посещение этих туристических мест.
По данным бразильского минздрава, всего с начала эпидемии в Бразилии зафиксировали 3 275 520 случаев заражения и 106 523 летальных исхода.
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