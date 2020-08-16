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Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
Истребители поднялись в воздух для перехвата небольшого самолета, приблизившегося к гольф-клубу в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, куда направлялся президент РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T12:38
дональд трамп
сша
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дональд трамп, сша, в мире

Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа

00:38 16.08.2020 (обновлено: 12:38 16.08.2020)
7703
© AFP 2020 / Brendan SmialowskiВывеска у входа в гольф-клуб Трампа в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси
Вывеска у входа в гольф-клуб Трампа в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси
© AFP 2020 / Brendan Smialowski
Вывеска у входа в гольф-клуб Трампа в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Истребители поднялись в воздух для перехвата небольшого самолета, приблизившегося к гольф-клубу в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, куда направлялся президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).
Одномоторный двухместный самолет RV-7 вторгся в запретную для полетов зону и не отвечал на попытки связаться. Истребители перехватили его и сопроводили до ближайшего аэродрома.
Опасности для президента этот инцидент не представлял, отметили в Секретной службе США.
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6 августа, 05:53
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