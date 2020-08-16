https://ria.ru/20200816/1575842248.html
Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
Истребители поднялись в воздух для перехвата небольшого самолета, приблизившегося к гольф-клубу в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, куда направлялся президент РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T00:38
2020-08-16T12:38
дональд трамп
сша
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575427733.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире