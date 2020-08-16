В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия

ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Киев не может контролировать соблюдение украинскими силовиками перемирия в Донбассе, об этом заявили в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики в субботу нарушили перемирие, открыв снайперский огонь по позициям ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе, один боец Народной милиции погиб.
"Действия противника в очередной раз подтверждают неспособность украинского руководства контролировать соблюдение своими боевиками достигнутых договоренностей", - заявил представитель пресс-службы журналистам.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они налагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение перемирия.
Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. С 9 августа представительство ЛНР в СЦКК не фиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков.