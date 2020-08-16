Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200816/1575842109.html
В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
Киев не может контролировать соблюдение украинскими силовиками перемирия в Донбассе, об этом заявили в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T07:40
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150507/80/1505078087_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_d09eeef1482a16ca13b1686534dcc4fe.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575793208.html
6
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150507/80/1505078087_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_d09eeef1482a16ca13b1686534dcc4fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150507/80/1505078087_288:0:4896:3456_1400x0_80_0_0_d95707e55a24cdc833ac1c16dddc3870.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150507/80/1505078087_1728:690:4494:3456_1400x0_80_0_0_c8632648fe3c5f3e65832b2f74760c2d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия

00:23 16.08.2020 (обновлено: 07:40 16.08.2020)
4014
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War UkraineВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Киев не может контролировать соблюдение украинскими силовиками перемирия в Донбассе, об этом заявили в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики в субботу нарушили перемирие, открыв снайперский огонь по позициям ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе, один боец Народной милиции погиб.
"Действия противника в очередной раз подтверждают неспособность украинского руководства контролировать соблюдение своими боевиками достигнутых договоренностей", - заявил представитель пресс-службы журналистам.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они налагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение перемирия.
Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. С 9 августа представительство ЛНР в СЦКК не фиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков.
Военные учения украинской армии в Донецкой области
14 августа, 16:28Сказано в эфире
Эксперт оценил данные о бронетехнике ВСУ в жилых районах Донбасса В ЛНР обвинили Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса. В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал ситуацию.
34428538
Обсудить 6
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время митинга у здания суда
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске
Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
Роберт Трамп и Дональд Трамп на приеме в Нью-Йорке 4 ноября 1999 года
Умер брат президента США Роберт Трамп
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно
Девушка купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани
В Гидрометцентре рассказали, когда вернется летняя жара
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
Портреты лидера группы Кино Виктора Цоя
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Девушки на пляже
Отпускную привычку россиян признали вредной
Звезда на шпиле Спасской башни Московского Кремля
Америка заплатит высокую цену за игнорирование реальной России
Девушка смотрит телевизор
Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
Невеста
Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине
США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55В Германии хакеры могли получить доступ к данным депутатов и военных
12:49Россия и США обсудят ядерные носители на встрече в Вене
12:48Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко
12:44В Минске протестующие направились к Дому правительства
12:17Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России
12:16Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию
12:15Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начнут через неделю
12:03Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах
11:51Участников служений схимонаха Сергия отлучили от Церкви
11:44Россия призвала США взвесить преимущества саммита СБ ООН по Ирану
11:35Псковский губернатор поручил выяснить причину жестокого убийства собаки
11:21В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
11:15Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании
11:09Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии
11:00В Москве обнаружили краснокнижных жуков
11:00Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником
10:49Цепкало объяснил отъезд семьи из России
10:34В России за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
10:34В Москве выявили 688 новых случаев COVID-19
10:32В России за сутки 3557 человек выздоровели от коронавируса
Лента новостейМолния