В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они налагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение перемирия.