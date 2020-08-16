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https://ria.ru/20200816/1575833653.html
Где готовят гильотину для доллара и когда она сработает
Заокеанские журналисты празднуют победу над Пекином: по информации агентства деловой информации Bloomberg, банки Поднебесной собираются применить американские... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T08:03
министерство финансов сша
дональд трамп
евросоюз
bp plc.
китай
сша
мнение - авторы
экономика
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https://ria.ru/20200726/1574916155.html
А с другой стороны, - сколько уже было мечтаний, в том числе, и что красная цена доллару 15 руб, - а он все живет и растёт. Конечно, наш ₽ лучше всех, мы ведь даже и черточкой обзавелись, как у $ и €. Но пока только в этом прогресс. А то будущее, что в статье нарисовано, может так и остаться будущим, но в мечтах.
64
С долларом будет так, как в старой русской прибаутке "Пили-ели, веселились. Протрезвели - прослезились". Примитивным нахрапом санкций, как делают американцы, проблему доллара не решить. Слишком сложная.
15
23
китай
сша
РИА Новости
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353
60
2020
Иван Данилов
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Иван Данилов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575837971_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d78d4e939acb4bde46a32b2efb60034c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575837971_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d3d5933ac2b9d7bc6d939198cb1883d8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов сша, дональд трамп, евросоюз, bp plc., китай, сша, мнение - авторы, экономика

Где готовят гильотину для доллара и когда она сработает

08:00 16.08.2020 (обновлено: 08:03 16.08.2020)
15048
© AP Photo / Kin CheungПанно на деловом центре в центральной части Гонконга
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга
© AP Photo / Kin Cheung
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Заокеанские журналисты празднуют победу над Пекином: по информации агентства деловой информации Bloomberg, банки Поднебесной собираются применить американские санкции против китайских официальных лиц, вероятно, из страха потерять доступ к долларам. "Король-доллар по-прежнему безраздельно властвует. А это означает, что у банков есть два пути: американский или никакой", — с восторгом пишут американские пропагандисты, подчеркивая, что бравура китайских и гонконгских чиновников в отношении примененных против них санкций не совпадает с поведением гонконгских и китайских банков.
После введения Белым домом санкций за принятие закона о национальной безопасности, позволившего подавить проамериканское подполье в Гонконге, многие из одиннадцати официальных лиц, попавших в санкционные списки, поспешили продемонстрировать свою неуязвимость перед вашингтонским давлением. Хотя у некоторых высокопоставленных чиновников и членов их семей действительно обнаружились американские активы, визы или целые бизнесы, расположенные в США, другие представители китайской вертикали власти смогли показать, что у них таких проблем не было и нет. Например, полпред центрального правительства КНР в Гонконге заявил, что у него нет американских счетов и все его деньги и активы находятся в Китае, но если Дональд Трамп так хочет ввести санкции, то он готов отправить в Соединенные Штаты сто долларов для того, чтобы Минфин США мог их "заморозить". Гонконгский банковский регулятор, HKMA, даже выпустил особый циркуляр, направленный всем финансовым учреждениям специального административного района КНР, в котором указано, что у банков Гонконга нет никаких юридических обязательств в плане соблюдения санкций, введенных Соединенными Штатами против китайских и местных чиновников.
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Bloomberg ссылается на собственные источники в банковском секторе для того, чтобы показать, что реальность якобы отличается от политических заявлений: "Действия банков говорят о другом. Как сообщает Bloomberg News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, крупнейшие государственные банки Китая в Гонконге предпринимают предварительные шаги по соблюдению санкций. Крупные банки, ведущие операции в США, включая Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. и China Merchants Bank Co., проявили осторожность при открытии новых счетов для находящихся под санкциями должностных лиц, и как минимум один приостановил такую деятельность".
Можно долго рассуждать о том, насколько следует доверять информации такого рода, исходящей от явно ангажированного (по крайней мере, в силу национальной принадлежности) источника и не имеющей пока официального подтверждения, но в данном случае дело даже не в фактологической базе, а в самом направлении рассуждений проамериканской пропаганды. Если очень упростить и огрубить эти рассуждения, то они строятся по следующей цепочке: китайские банки боятся потерять доступ к работе в США и с американскими долларами и потому отказывают в обслуживании высокопоставленным китайским чиновникам, а значит, "король-доллар" продолжает быть фактическим властелином мира — со всеми вытекающими геополитическими и пропагандистскими последствиями.
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Выглядит логично — но только на первый взгляд. На месте американских аналитиков стоило бы не праздновать победу доллара над китайской банковской системой, а задуматься над тем, что действия администрации Трампа ускоряют дедолларизацию, просто не прямым, а косвенным образом.
Действительно, как справедливо указывают журналисты Bloomberg, использование других валют для сделок — это не панацея, как выяснил на своем горьком опыте один китайский банк, якобы нарушивший санкции США против КНДР и пытавшийся скрыть эти транзакции путем расчетов в других валютах. Соединенные Штаты, получив под предлогом борьбы с терроризмом после 2001 года возможность прослеживать все банковские переводы через международную систему SWIFT, все равно видят эти сделки и наказывают нарушителей. Проблема в том, что, исходя из этой фактуры, можно сделать два противоположных вывода — и один из них будет в корне неверным. Вывод, к которому подталкивают читателя американские журналисты, заключается в том, что весь остальной мир (и Китай в том числе) встанет перед США на колени, осознав, что без доллара и без SWIFT им не жить, а следовательно — придется подчиняться любым хотелкам Вашингтона.
Это — неправильный вывод.
Правильный заключается в том, что такие действия Соединенных Штатов буквально принуждают Пекин, Москву, Брюссель и так далее к осознанию того, что либо придется срочно (гораздо быстрее, чем казалось раньше) разрабатывать и распространять свои собственные (альтернативные SWIFT) системы и валюты для платежей, либо, если этого не сделать, перед Вашингтоном действительно придется стоять на коленях.
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Действия такого рода предпринимались и до введения "гонконгских санкций", но столь глубокая переделка финансовой системы — это всегда дорого, долго и очень сложно, не говоря уже о том, что, по всей видимости, только сейчас в Пекине произошло окончательное разочарование в вопросе договороспособности Вашингтона. Предполагаемый триумф "короля-доллара", о котором пишут американские журналисты, происходит на фоне знаковых событий, указывающих на другое, недолларовое будущее. Например, как сообщает RT, в торговом обороте между Россией и Китаем в первом квартале 2020 года доллар США занял менее 50%, упав с уровня в 75%, на котором он был в 2018-м.
В июле агентство Рейтер проинформировало о прорыве в вопросе дедолларизации международной торговли нефтью: "В этом месяце (британская нефтяная компания. — Прим. авт.) BP поставила три миллиона баррелей иракской нефти на Шанхайскую международную энергетическую биржу (INE), став первым крупным глобальным трейдером, осуществившим физическую поставку с тех пор, как Китай запустил фьючерсный рынок в 2018 году, сообщили во вторник отраслевые источники".
Нефть на Шанхайской энергетической бирже торгуется в юанях, и успех этого торгового механизма способствует независимости от американских торговых площадок и долларовых схем оплаты за энергоносители. Также идет работа над продвижением альтернативных схем межбанковских и коммерческих платежей с использованием "цифрового юаня", "цифрового евро" и даже специализированных криптовалют в обход SWIFT, причем над такого рода программами работают не только в Китае, но и в Евросоюзе.
Доллар пока действительно король финансового мира. Но из-за действий Вашингтона для этого короля уже ускоренно готовят гильотину.
Золотой слиток
26 июля, 08:00
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
3952622513
Обсудить 23
Министерство финансов СШАДональд ТрампЕвросоюзBP Plc.КитайСШАМнение - АвторыЭкономика
Популярные комментарии
А с другой стороны, - сколько уже было мечтаний, в том числе, и что красная цена доллару 15 руб, - а он все живет и растёт. Конечно, наш ₽ лучше всех, мы ведь даже и черточкой обзавелись, как у $ и €. Но пока только в этом прогресс. А то будущее, что в статье нарисовано, может так и остаться будущим, но в мечтах.
16 августа, 09:01
Natalia Bikowa
23306131
С долларом будет так, как в старой русской прибаутке "Пили-ели, веселились. Протрезвели - прослезились". Примитивным нахрапом санкций, как делают американцы, проблему доллара не решить. Слишком сложная.
16 августа, 08:46
НМНиколай Маров
1120101
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