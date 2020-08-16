Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200816/1575827213.html
Патриарх Варфоломей готовит новый удар по Русской церкви
Патриарх Константинопольский публично назвал верующих Русской церкви "неблагодарными детьми" — не хотят ни подчиняться, ни почитать созданную им вместе с бывшим РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T08:05
религия и мировоззрение
архиепископ афинский и всей греции иероним
ситуация вокруг упц
аналитика - религия и мировоззрение
варфоломей i (патриарх константинопольский)
петр порошенко
русская православная церковь
иерусалим
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:232:3072:1959_1400x0_80_0_0_50e3298d1fcaf4a79d434569edaa0626.jpg
https://ria.ru/20200717/1574468355.html
Церковь повсеместно, превратилась из обители добра, в рыночный шалман..... Пусть эти ребята в рясах, сами разбираются. Прав был Высоцкий - в церкви всё не так как надо.....
19
11
иерусалим
стамбул
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:232:3072:1959_1400x0_80_0_0_50e3298d1fcaf4a79d434569edaa0626.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_28:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_bb3f9bce053cdc8d8b88beea2f75f341.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_369:0:2417:2048_1400x0_80_0_0_7057576e3c5a6269b4bb6d81325ff5df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
архиепископ афинский и всей греции иероним, ситуация вокруг упц, аналитика - религия и мировоззрение, варфоломей i (патриарх константинопольский), петр порошенко, русская православная церковь, иерусалим, стамбул, сша, в мире

Патриарх Варфоломей готовит новый удар по Русской церкви

08:00 16.08.2020 (обновлено: 08:05 16.08.2020)
8959
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Олег Налисник. Патриарх Константинопольский публично назвал верующих Русской церкви "неблагодарными детьми" — не хотят ни подчиняться, ни почитать созданную им вместе с бывшим украинским президентом Порошенко раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Чтобы добиться признания своего детища, Варфоломей идет на хитрости. Подробнее о религиозно-политических играх — в материале РИА Новости.

Молчание прервано

Полтора месяца патриарх Варфоломей молчал. Тридцатого июня заранее осудил решение турецких властей превратить Святую Софию в мечеть, после чего затаился. Говорят, пережидал, пока стихнет шумиха.
И вот на днях вновь напомнил о себе. Да еще как: впервые публично обозначил врагов Константинопольского патриархата. Как ни странно, они, по его мнению, — "внутри Церкви-матери".
"На самом деле их много, <…> они также являются подданными Вселенского патриархата, его духовными потомками", — заявил он. ("Вселенский" в понимании Варфоломея — Константинопольский).
Речь идет о тех, кого он уже назвал "неблагодарными детьми", — о верующих Русской церкви: они почему-то отказываются признавать его главенство над православными.
"Мы продолжаем обнимать всех, врагов и друзей, нашей любовью, нашей молитвой и нашей чуткостью", — высказался Варфоломей.
Но, по православным канонам, единственный возможный глава Церкви — Христос, а не отдельно взятый патриарх. Все митрополиты, архиепископы и епископы — лишь предстоятели паствы. Вопросы они решают между собой по принципу консенсуса, то есть всеобщего согласия.
© Фото : Ecumenical Patriarchate’s Press ServiceВизит патриарха Варфоломея на Афон
Визит Патриарха Варфоломея на Афон
© Фото : Ecumenical Patriarchate’s Press Service
Визит патриарха Варфоломея на Афон
Однако два года назад единство православного мира нарушилось как раз из-за амбиций Константинопольского патриарха: он пошел навстречу политикам с Украины и согласился легализовать местных раскольников. При этом верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о полной независимости не просили. УПЦ лишь номинально входит в Русскую православную церковь — по уставу она считается "самоуправляемой" в составе Московского патриархата, причем с уникальными "правами широкой автономии".
В результате грубого вмешательства Фанара (район Стамбула, где расположен административный центр Константинопольского патриархата) в церковные дела на Украине Русская церковь прервала с ним общение. Константинопольский патриарх в обход вековых канонов фактически залез на ее территорию. Вместо обсуждения проблемы украинского раскола, который длится 30 лет, Варфоломей выдал "Православной церкви Украины" томос об автокефалии.

Коварный план

После дарования ПЦУ томоса 6 января прошлого года Фанар начал масштабную закулисную игру. Патриарх Варфоломей обещал, что "в скором времени" все 14 поместных церквей мира признают раскольников.
Этого не произошло. Девять месяцев идею либо открыто осуждали — как, например, Русская и Польская церкви, — либо вообще обходили тему стороной. В числе "воздержавшихся" — представители "греческой семьи", связанные одним языком, этносом и литургическим обрядом.
Помимо Константинопольской, это Александрийская, Иерусалимская, Кипрская и Элладская (собственно Греческая) церкви. Последняя к Фанару ближе всего — священников для Константинопольского патриархата, базирующегося на территории мусульманской Турции, готовят в Афинах. Кроме того, Элладская церковь финансово зависит от государства — Греция спонсирует зарплатный фонд духовенства.
В октябре прошлого года Фанар все же сумел повлиять на Элладскую церковь, и она признала украинских самосвятов. Правда, не единогласно — несколько епископов высказались против. Важнейший для православия принцип соборности (консенсуса) был нарушен.
© пресс-служба ПЦУАрхиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний
© пресс-служба ПЦУ
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний
Предстоятеля Элладской церкви Фанар и вовсе завлек обманом — архиепископа Афинского Иеронима пригласили в Стамбул служить вместе с Варфоломеем. Иероним провел с патриархом вечерню и планировал остаться на следующий день на литургию. Однако во время церемонии выяснилось, что в храме молятся и представители украинских раскольников.
Узнав об этом, архиепископ не явился на утреню. Однако пропагандисты ПЦУ подали это как свою победу. Ведь, согласно канонам, если один священнослужитель причащается из той же чаши, что и другой, значит, считает его "собратом во Христе". И если кто-то служит вместе с раскольниками, то фактически примыкает к ним.
Спустя месяц после инцидента, 8 ноября 2019 года, раскольническую ПЦУ признала Александрийская православная церковь (с центром в египетской Александрии — она в православном мире исторически окормляет Африканский континент, а ее иерархия формируется преимущественно из греков). СМИ тогда писали, что решение было принято под давлением греческих дипломатов.
И вот сейчас "стамбульский патриархат" готовится провернуть тот же номер. На этот раз, по данным украинских СМИ, целью номер один он выбрал Иерусалимскую православную церковь. Она, как и Кипрская, год назад не пошла на поводу у греческих собратьев.
Более того, патриарх Феофил инициировал всеправославное обсуждение украинского раскола. Первую попытку предприняли 26 февраля в Аммане. Во встрече участвовали главы и представители шести поместных церквей, хотя позвали всех — в том числе и Варфоломея.
А теперь Иерусалимского патриарха Феофила пригласили в Стамбул на службу по случаю церковного новолетия 1 сентября. На торжество приедут главы и представители всех "греческих" церквей. Очевидно, будут присутствовать и члены ПЦУ.
© Фото : Русская церковь в фотографиях / свящ. Игорь ПалкинПатриарх Московский Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил в Аммане
Патриарх Московский Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил в Аммане
© Фото : Русская церковь в фотографиях / свящ. Игорь Палкин
Патриарх Московский Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил в Аммане
"Подобный способ для фанариотов — самый дешевый: они ведь тоже финансово пострадали от пандемии. А так они заманят Феофила — и потом раструбят, что он служил вместе с раскольниками. Ему придется объяснять свой поступок. Как мы видим на примере Элладской церкви, попытки оправдаться превратились потом в признание ПЦУ владыкой Иеронимом", — говорит осведомленный источник в украинских церковных кругах.
В свою очередь, человек, близкий к руководству Иерусалимской церкви, в разговоре с РИА Новости подчеркивает: патриарх Феофил сейчас "как никогда в трудном положении". На него давят не только представители Фанара, но и влиятельные члены греческой диаспоры. Некоторые — крупные жертвователи.
"Несмотря на это, вряд ли Феофил поедет в Стамбул. Сейчас в греческом мире именно он набирает силу, а не Варфоломей. Не думаю, что он сыграет на руку сопернику", — отмечает источник.

Способов много

Положение Иерусалимского патриархата незавидное. Ведь признание украинских раскольников неминуемо приведет к разрыву, прежде всего с Русской православной церковью — самой крупной по числу храмов, духовенства и верующих. Это чревато не только формальными, на первый взгляд, "санкциями", такими как непоминовение предстоятеля на службе, — но и последствиями, ощутимыми для имиджа и экономики.
Так, после признания раскольников Элладской церковью РПЦ "не благословила" (объявила нежелательными, а для духовенства, по сути, и запретила) паломнические поездки по святыням Греции и причащение в ее храмах. Это коснулось и монастырей Афона.
В юрисдикции Иерусалимского патриархата — главные древнейшие святыни христианства, в том числе и храм Гроба Господня. Ежегодно поклониться им едут десятки тысяч верующих Русской церкви — лишь пандемия коронавируса и закрытие границ приостановили нескончаемый поток паломников.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Иерусалимский Феофил III
"Думаю, патриарх Варфоломей будет всегда идти на хитрости, такие как совместная служба с Феофилом. Но можно надеяться, что люди из окружения предстоятеля Иерусалимской церкви обратят внимание на этот момент. Ведь протокол встреч тщательно прорабатывается — все, по идее, знают, кто будет служить", — обращает внимание политолог и византинист Аркадий Малер.
При этом он отмечает, что у Константинополя много способов вынудить Иерусалим "неофициально признать" украинских раскольников.
"Прежде всего это постоянное вовлечение в совместные конференции, круглые столы, а вместе с этим — и в различные закулисные коалиции. Более серьезный уровень — участие в литургиях. А также постоянное напоминание "о единой Церкви": мол, если вы не разрываете отношения с Фанаром, значит, поддерживаете все его решения", — подчеркивает Малер.
Однако куда сильнее, по его словам, будет ощущаться давление извне: со стороны греческой диаспоры и США. Американцы в последнее время больше прежнего общаются с Иерусалимской церковью, стараются воздействовать. Но пока ее духовенство держится достойно — не дает втянуть себя в затеянную два года назад масштабную церковно-политическую авантюру.
Встреча главы УГКЦ Святослава Шевчука с с Епифанием Думенко (слева)
17 июля, 08:00Религия и мировоззрение
Когда нация важнее веры: враги "российской церкви" решили объединиться
57270163930
Обсудить 11
Религия и мировоззрениеАрхиепископ Афинский и всей Греции ИеронимСитуация вокруг УПЦАналитика - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Петр ПорошенкоРусская православная церковьИерусалимСтамбулСШАВ мире
Популярные комментарии
Церковь повсеместно, превратилась из обители добра, в рыночный шалман..... Пусть эти ребята в рясах, сами разбираются. Прав был Высоцкий - в церкви всё не так как надо.....
16 августа, 09:19
Арсений Новиков
1300006
Рекомендуем
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга
Где готовят гильотину для доллара и когда она сработает
Электрик под потолком
Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
Чеснок
Раскрыты два простых способа избавиться от запаха чеснока
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине
США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко
Скриншот видеоклипа Little Big TACOS
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Девушка купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани
В Гидрометцентре рассказали, когда вернется летняя жара
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец
В Крыму считают запуск украинцами флага на границе "осваиванием средств"
Субнептуны
Ученые нашли на далеких нептунах океаны воды. Они могут быть обитаемы
Госсекретарь США Майк Помпео в Праге
"Что происходит в Белоруссии?" О чем госсекретарь США говорил в Варшаве
Сотрудник полиции
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Названы вероятные сроки достройки "Северного потока — 2"
Портреты лидера группы Кино Виктора Цоя
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Роберт Трамп и Дональд Трамп на приеме в Нью-Йорке 4 ноября 1999 года
Умер брат президента США Роберт Трамп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55В Германии хакеры могли получить доступ к данным депутатов и военных
12:49Россия и США обсудят ядерные носители на встрече в Вене
12:48Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко
12:44В Минске протестующие направились к Дому правительства
12:17Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России
12:16Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию
12:15Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начнут через неделю
12:03Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах
11:51Участников служений схимонаха Сергия отлучили от Церкви
11:44Россия призвала США взвесить преимущества саммита СБ ООН по Ирану
11:35Псковский губернатор поручил выяснить причину жестокого убийства собаки
11:21В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
11:15Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании
11:09Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии
11:00В Москве обнаружили краснокнижных жуков
11:00Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником
10:49Цепкало объяснил отъезд семьи из России
10:34В России за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
10:34В Москве выявили 688 новых случаев COVID-19
10:32В России за сутки 3557 человек выздоровели от коронавируса
Лента новостейМолния