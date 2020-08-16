"Что происходит в Белоруссии?" О чем госсекретарь США говорил в Варшаве

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Госсекретарь США завершил турне по Восточной и Центральной Европе. Майк Помпео планировал напомнить партнерам о том, что угроза со стороны России и Китая никуда не делась, а, наоборот, усилилась, и в целом поговорить о безопасности и энергетике. Но повестку дня изменили протесты в Белоруссии. Помпео пришлось отвечать на главный вопрос — введет ли Вашингтон против Минска новые санкции. Какие решения принял глава американской дипломатии — в материале РИА Новости.

Спутать карты Госдепу

Когда Помпео готовился к поездке, белорусские события не были в центре внимания США. Госдепартамент анонсировал, что глава американской дипломатии обсудит с лидерами Чехии, Словении, Австрии и Польши вопросы экономики, энергетики и борьбу с коронавирусом.

Не скрывали в Вашингтоне, что Помпео еще раз напомнит восточноевропейским партнерам о негативных последствиях контактов с Россией и Китаем. Но в Минске разгорелись акции протеста, и госсекретарь не обошел эту тему.

"Выборы в Белоруссии не были свободными. То, что там происходит, — трагедия. Белорусы хотят свободы и демократии, они это заслужили", — едва прибыв в Прагу, заявил Помпео. При этом еще полгода назад он хвалил Александра Лукашенко за улучшение ситуации с правами человека и обещал восстановить дипломатические отношения.

Страны Центральной и Восточной Европы отреагировали на белорусские события быстрее. Пока самолет Помпео перемещался между регионами, Польша, Латвия и Литва уже подготовили план разрешения кризиса в соседней стране. Они призвали к диалогу белорусских властей с гражданским обществом и предложили посреднические услуги.

"В случае отказа от предложенных условий в отношении Белоруссии будут введены как национальные, так и европейские санкции", — подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Восточноевропейские страны выступали от имени всего ЕС, но ни Брюссель, ни Вашингтон не обозначили четкой позиции по белорусским протестам. Германия высказалась на вторые сутки после выборов — Минску пригрозили санкциями, но окончательное решение пообещали принять после обсуждения ситуации на общеевропейском саммите. Даты его проведения пока не согласованы. Не последовало никаких мер и со стороны США.

"Никого не исключим заранее"

Белорусская проблематика хоть и поменяла планы Помпео, но подготовленные заранее темы остались на повестке дня. В Чехии госсекретарь обсудил возможное участие американских компаний в строительстве нового энергоблока АЭС "Дукованы".

"Если Россия усилится в стратегической инфраструктуре Чехии, это ослабит вашу безопасность", — объяснил Помпео причины, по которым Прага должна отдать предпочтение как подрядчику американской компании Westinghouse. При этом, по логике госсекретаря, чешским властям следует отклонить заявку "Росатома" на возведение станции.

"В соответствии с правилами Евросоюза, мы не можем заранее никого исключить. Я Помпео это ясно объяснил", — заметил чешский премьер-министр Андрей Бабиш. И дал понять: Прага в состоянии самостоятельно провести тендер на строительство АЭС и сделать выбор.

Чешские власти сдержанно отреагировали и на дискуссию о будущем контингента США в Европе. На переговорах с Помпео речь зашла о том, куда передислоцировать американских военных из Германии. Бабиш ответил — точно не в Чехию.

"Мы не видим повода размещать у себя войсковые части США. Мы — союзники в НАТО, здесь ничего не меняется. Но в переговорах с Вашингтоном меня больше интересуют торговые отношения и бизнес", — объяснил он.

Помпео затронул и "злонамеренные действия коммунистического Китая" в Чехии, имея в виду помощь, которую КНР оказывает Восточной Европе по внедрению технологий 5G. Однако чешский президент Милош Земан не раз повторял, что не видит в этом ничего плохого.

© AP Photo / Petr David Josek АЭС "Дукованы" © AP Photo / Petr David Josek АЭС "Дукованы"

Словения в борьбе с китайскими коммунистами

Проблематика 5G превалировала и на переговорах Помпео с властями Словении. Госсекретарь открыто призвал Любляну сделать выбор в пользу американских поставщиков сетевого оборудования и отказаться от китайских предложений. Глава словенского МИД Анже Логар не перечил и сразу подписал предложенную американцами совместную декларацию о сетях пятого поколения.

"США и Словения признают необходимость повышения осведомленности о важности безопасности 5G и намерены продвигать эту проблему в рамках НАТО и ЕС", — зачитал Помпео выдержку из документа. И намекнул, что Америка продолжит вытеснять китайские технологические компании с европейского рынка.

Министры сосредоточились на экономическом сотрудничестве и практически обошли стороной развитие военных контактов. Под конец Помпео напомнил, что в 2004 году американцы поддержали вступление Любляны в НАТО. А потом заметил вскользь, что американские военные частично могут быть передислоцированы в Словению.

Премьер-министр Янез Янша внятного ответа не дал. Тем не менее он сообщил, что сейчас словенские власти сосредоточены на модернизации армии и до 2026 года планируют укомплектовать вооруженные силы бронетехникой, самолетами и вертолетами.

© REUTERS / Jure Makovec/Pool Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Словении Янез Янша в Бледе, Словения © REUTERS / Jure Makovec/Pool Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Словении Янез Янша в Бледе, Словения

Австрийские надежды Помпео

В Австрию Помпео заехал, чтобы обсудить наболевшее. Больше всего госсекретаря беспокоило то, что Вена поддерживает строительство трубопровода "Северный поток — 2" и критикует американские санкции в отношении проекта.

"Мы считаем, что для национальной безопасности Америки невероятно важно, чтобы у Европы была диверсифицированная энергетическая база с несколькими источниками, чтобы она не полагалась только на Россию в плане ресурсов", — объяснил Помпео позицию США.

Однако американская логика не убедила Вену. Австрийский канцлер Себастьян Курц дал понять, что не приемлет экстерриториальные санкции, и высказался за трубопровод.

Примечательно, что с австрийскими властями Помпео говорил не только о европейских делах, но и затронул ситуацию на Ближнем Востоке, Балканах и в Латинской Америке. При этом постоянно подчеркивал, что Вашингтону важно мнение Вены. Впрочем, наблюдатели увидели здесь не столько ориентацию американцев на Австрию, сколько попытки задеть Германию.

Прежде неформальным лидером Европы считалась ФРГ. Однако на фоне непростых американо-немецких отношений и решения Вашингтона вывести из страны более пяти тысяч своих солдат посредником между Америкой и Европой может стать Австрия. Во всяком случае, власти США в последние месяцы не раз хвалили Вену за инициативность внутри ЕС.

Помпео выразил надежду на то, что не состоявшаяся весной из-за пандемии коронавируса встреча Себастьяна Курца и Дональда Трампа пройдет в ближайшее время.

Польско-американский консенсус

В Варшаве главу американской дипломатии встречали с особыми чувствами. Польские власти заранее анонсировали, что во время визита будет заключено Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве. После этого американцы планируют увеличить воинский контингент в Польше.

Сейчас на польской территории дислоцировано около пяти тысяч военных США, а после подписания документа их количество увеличится на тысячу — в основном перебросят из соседней Германии.

Кроме того, Польша рассчитывает на помощь в создании Центра боевой подготовки, куда войдет эскадрилья беспилотных летательных аппаратов в городе Ласке и подразделение американского спецназа в городе Люблинце. Польские власти никогда не скрывали, что усиление военной мощи страны направлено против России.

Энергетика — еще одна тема, которая сближает Вашингтон и Варшаву. За последние два года вместо российского газа Польша закупает американский СПГ. Дороговизна не останавливает — сокращение зависимости от Москвы намного важнее для страны, не раз объясняли власти. При этом они выступают против строительства СП-2 и критикуют участников проекта из ЕС.

Несмотря на внешне безоблачные отношения США и Польши, преподаватель Варшавского университета Михал Патрик Садловский считает, что взаимодействие двух стран перед визитом Помпео складывалось непросто.

"В июне президент Анджей Дуда побывал в США. Учитывая, что переговоры о расширенном оборонном сотрудничестве ведутся давно, логично было подписать соответствующий документ на высшем уровне. Но президенты не согласовали детали. Возможно, американцы хотели, чтобы основную часть расходов на содержание дополнительного контингента США поляки взяли на себя. Позиция Варшавы — разделить ответственность. Видимо, сейчас найден консенсус", — рассуждает Садловский, но отмечает: детали соглашения до сих пор неизвестны.

Эксперт подчеркивает, что в польском обществе всегда существовало единое мнение по поводу расходов на оборону и укрепления военных связей с США. Ситуация в Белоруссии укрепила эту уверенность.

"Белоруссия — наш сосед, и события в этой стране чрезвычайно важны. Вместе с тем ни в Польше, ни в целом в ЕС нет глубокого понимания процессов в белорусском обществе. Что представляет собой оппозиция, кто такие Светлана Тихановская, Виктор Бабарико или Валерий Цепкало — в Европе толком не знают", — объясняет Садловский.

Именно непонимание происходящего в Белоруссии и отсутствие верной оценки, по мнению эксперта, усиливают опасения Варшавы и заставляют ее ориентироваться на США в вопросах безопасности.