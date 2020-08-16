https://ria.ru/20200816/1575797224.html
Дэвид Бекхэм рассмешил Сеть, повторив образ актеров из "Полиции Майами"
Английский футболист и модель Дэвид Бекхэм рассмешил пользователей, разместив в инстаграме фото и видео, на которых вместе с телеведущим и актером Джеймсом... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T00:34
2020-08-16T00:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дэвид бэкхем, майами
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Английский футболист и модель Дэвид Бекхэм рассмешил пользователей, разместив в инстаграме фото и видео, на которых вместе с телеведущим и актером Джеймсом Корденом появляется в необычном ретро-образе.
На снимке спортсмен и телеведущий позируют в пышных париках, белоснежных костюмах и солнцезащитных очках с фиолетовыми стеклами. По информации Daily Mail, таким образом они спародировали
главных героев из американского телесериала "Полиция Майами: Отдел нравов", популярного в середине 1980-х годов.
В знак уважения к криминальной драме пара с важным видом прошлась по улице, прежде чем сесть в элегантный автомобиль той эпохи. В конце Корден говорит: "Ах да, следующая остановка Майами. Погнали, детка!"
"Не знаю, почему я продолжаю это делать с собой", — подписал шуточный ролик Бекхэм.
В Daily Mail уточняют, в таком виде футболист снялся для нового эпизода скетч-шоу Джеймса Кордена The Late Late Show, в котором знаменитостям часто приходится участвовать в подобных перфомансах.
В комментариях под фото и видео пользователи оставили, в основном, смеющиеся смайлики, а некоторые написали, что Бекхэм и Корден выглядят "блистательно" и "чертовски круто".