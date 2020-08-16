Дэвид Бекхэм рассмешил Сеть, повторив образ актеров из "Полиции Майами"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Английский футболист и модель Дэвид Бекхэм рассмешил пользователей, разместив в инстаграме фото и видео, на которых вместе с телеведущим и актером Джеймсом Корденом появляется в необычном ретро-образе.

На снимке спортсмен и телеведущий позируют в пышных париках, белоснежных костюмах и солнцезащитных очках с фиолетовыми стеклами. По информации Daily Mail, таким образом они спародировали главных героев из американского телесериала "Полиция Майами: Отдел нравов", популярного в середине 1980-х годов.

В знак уважения к криминальной драме пара с важным видом прошлась по улице, прежде чем сесть в элегантный автомобиль той эпохи. В конце Корден говорит: "Ах да, следующая остановка Майами. Погнали, детка!"

"Не знаю, почему я продолжаю это делать с собой", — подписал шуточный ролик Бекхэм.

В Daily Mail уточняют, в таком виде футболист снялся для нового эпизода скетч-шоу Джеймса Кордена The Late Late Show, в котором знаменитостям часто приходится участвовать в подобных перфомансах.