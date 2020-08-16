Linkin Park выпустили ранее неизданный трек She Couldn't

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Участники американской рок-группы Linkin Park представили в Сети ранее неизданный трек She Couldn't и объявили о том, что переиздадут дебютный альбом Hybrid Theory в честь 20-летия пластинки, Участники американской рок-группы Linkin Park представили в Сети ранее неизданный трек She Couldn't и объявили о том, что переиздадут дебютный альбом Hybrid Theory в честь 20-летия пластинки, сообщает NME.

"Трудно подумать, что прошло 20 лет с момента выхода Hybrid Theory. Спасибо нашим фанатам, которые сделали возможным это эпическое путешествие. Мы посвящаем вам нашу музыку, нашу "гибридную теорию", — говорится в обращении Linkin Park на YouTube.

По информации издания, в переизданную версию альбома войдет 12 ранее не издававшихся треков эпохи альбома, включая демо-запись She Couldn’t, созданную в 1999-м году.

Обновленный сборник будет называться Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition и выйдет 9 октября. Альбом выпустят в нескольких форматах, в том числе, роскошном бокс-сете, состоящем из пяти компакт-дисков, трех пластинок и трех DVD. Также в него поместят большой плакат с изображением покойного фронтмена Честера Беннингтона и многое другое.