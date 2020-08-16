Договор о советско-польской границе (1945)

11 января 1944 года было опубликовано заявление советского правительства, в котором, несмотря на разрыв отношений с польским эмигрантским правительством, СССР подтвердил готовность положить в основу послевоенной советско-польской границы "линию Керзона" с ее возможным "исправлением" в пользу Польши в том направлении, чтобы районы, в которых преобладало польское население, были переданы ей.

Советское правительство отказывалось в пользу Польши "от всех претензий на германское имущество и другие активы на территории Польши, включая и ту часть территории Германии, которая переходит к Польше". Кроме того, советское правительство уступало Польше часть своей доли репараций. В свою очередь польское правительство обязывалось, начиная с 1946 года, поставлять СССР уголь ежегодно в течение всего периода оккупации Германии.