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На Камчатке в заповеднике показали "танцы" юной медведицы Дульсинеи
Кроноцкий заповедник опубликовал видео, как "танцует" медвежонок Дульсинея. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T02:29
2020-08-16T02:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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