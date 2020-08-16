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На Камчатке в заповеднике показали "танцы" юной медведицы Дульсинеи
Кроноцкий заповедник опубликовал видео, как "танцует" медвежонок Дульсинея. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T02:29
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, медведи, новости - туризм, камчатский край

На Камчатке в заповеднике показали "танцы" юной медведицы Дульсинеи

02:29 16.08.2020
837
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедвежонок во вновь открывшемся зоопарке "Сказка" в Ялте
Медвежонок во вновь открывшемся зоопарке Сказка в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал видео, как "танцует" медвежонок Дульсинея.
"Поднимаем настроение танцами и проделками юной медведицы", - написали сотрудники.
Они поясняют, что любимое занятие животного - сдирать кору с деревьев.
"Многие старовозрастные ивы в устье реки Хакыцин в Южно-Камчатском федеральном заказнике, где расположено одно из крупнейших нерестилищ нерки в бассейне Курильского озера, ободраны Дусей добела", - уточняют в заповеднике.
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