На "Земле леопарда" появились маршруты к оленям и заповедным бухтам

Пятнистый олень с костью в национальном парке "Земля леопарда", снятый фотоловушкой

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. "Земля леопарда" открыла экскурсии на территорию кластерного участка "Гамовский", который входит в состав национального парка с 2019 года, "Земля леопарда" открыла экскурсии на территорию кластерного участка "Гамовский", который входит в состав национального парка с 2019 года, сообщает пресс-служба нацпарка.

Гостям предлагается два уникальных туристических маршрута. Бронировать экскурсию необходимо не менее чем за три дня.⠀

Обе программы включают посещение оленепарка с возможностью наблюдать пятнистых оленей на расстоянии вытянутой руки.

Потом гостей ждет море. В зависимости от выбранного маршрута, это будет либо бухта Нерпичья, либо бухта Средняя Морского заповедника.

"Территория кластерного участка "Гамовский" изобилует уникальными в природном отношении объектами показа, которые по праву могут считаться национальным достоянием, – рассказал Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда". – Организация ознакомительных экскурсий сыграет важную роль в деле экологического просвещения. Ведь, увидев эту красоту воочию, остро осознаешь насущную необходимость уважать ее и защищать от пожаров".