https://ria.ru/20200816/1575761605.html
На "Земле леопарда" появились маршруты к оленям и заповедным бухтам
"Земля леопарда" открыла экскурсии на территорию кластерного участка "Гамовский", который входит в состав национального парка с 2019 года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T00:48
2020-08-16T00:48
коронавирус в россии
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олени
приморский край
туризм
туризм
фгбу "земля леопарда"
новости - туризм
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
"Земля леопарда" открыла экскурсии на территорию кластерного участка "Гамовский", который входит в состав национального парка с 2019 года, сообщает
пресс-служба нацпарка.
Гостям предлагается два уникальных туристических маршрута. Бронировать экскурсию необходимо не менее чем за три дня.⠀
Обе программы включают посещение оленепарка с возможностью наблюдать пятнистых оленей на расстоянии вытянутой руки.
Потом гостей ждет море. В зависимости от выбранного маршрута, это будет либо бухта Нерпичья, либо бухта Средняя Морского заповедника.
"Территория кластерного участка "Гамовский" изобилует уникальными в природном отношении объектами показа, которые по праву могут считаться национальным достоянием, – рассказал Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда". – Организация ознакомительных экскурсий сыграет важную роль в деле экологического просвещения. Ведь, увидев эту красоту воочию, остро осознаешь насущную необходимость уважать ее и защищать от пожаров".
На экскурсиях соблюдаются все необходимые меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Созданы условия для сохранения социальной дистанции, организована бесконтактная термометрия.