Лучше привозных: в Бурятии вырастили 150 тонн арбузов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Бурятии готовятся собрать рекордный урожай арбузов – 150 тонн сладкой ягоды ожидает один из местных аграриев Дмитрий Вихрев. И он не единственный в регионе, кто сумел вырастить арбузы в суровом климате.

Предприниматель выбрал два ранних сорта – Бонта и Варда: их высаживают в апреле, а собирают в августе. Грунт в селе Оронгой Иволгинского района особый, считает Дмитрий. При сочетании экологичной сельской среды и сортовых качеств получается сочная и насыщенная по вкусу ягода, отличная от привозных, которые дозревают в пути. Еще одна особенность бурятских больших ягод состоит в том, что их нельзя транспортировать на большие расстояния, то есть купить такой арбуз в Москве или далеком от Улан-Уде городе не получится. Он попросту не доедет: его кожура тоньше сантиметра, а мякоть очень нежная. Такой продукт будет съедобен в течение недели-двух после того, как его сорвут.

Арбуз можно вырастить и на горе. Свежая ягода, созревшая без применения химикатов и пестицидов, будет вкусной независимо от региона и метода ухода за растением. Там, где арбузы можно вырастить без системы капельного полива, себестоимость и цена конечного продукта будет ниже", – поделился тонкостями Дмитрий Вихрев.

Продукция Дмитрия Вихрева зарегистрирована под собственным брендом, проходит испытания в лаборатории перед попаданием к покупателям, а результаты арбузных "анализов" фиксируются в декларации Евразийского таможенного союза.

© Фото предоставлены пресс-службой Минсельхозпрода Республики Бурятия Аграрий Дмитрий Вихрев с арбузом, выращенным на горе в Бурятии © Фото предоставлены пресс-службой Минсельхозпрода Республики Бурятия Аграрий Дмитрий Вихрев с арбузом, выращенным на горе в Бурятии

Оронгойские арбузы созревают на корню – это довольно долгий процесс, и возможность полакомиться ими ограничена периодом с конца июля по начало осени. Лето в Бурятии очень короткое: первые заморозки могут ударить по урожаю в конце августа, а последние – в апреле. После них семена арбузов высаживают в теплицу, потом – под укрывной материал на грунт до конца июня, и только два месяца до полного созревания они находятся под открытым небом.

Секрет успеха предпринимателя прост: участие семьи, трактор, система капельного полива и место под солнцем для арбузных полей на южной стороне склона. Несмотря на кажущуюся экзотичность ягод для этого региона, никакие инновации в работе не используются, но процесс более трудоемкий, чем в южных регионах. Увлечение Дмитрия поддерживают его родители, а вместе даже сложная задача по плечу.

© Фото предоставлены пресс-службой Минсельхозпрода Республики Бурятия Арбузы, выращенные в Бурятии на плантации Вихревых © Фото предоставлены пресс-службой Минсельхозпрода Республики Бурятия Арбузы, выращенные в Бурятии на плантации Вихревых

Сейчас при поддержке минсельхоза Бурятии агроном занимается разведением бахчевой культуры на одном гектаре. Сумма компенсации затрат на агротехнические работы в этом году в связи с поддержкой бизнесменов на фоне пандемии коронавируса составила около 300 тысяч рублей, что на 86 тысяч больше, чем в прошлом. В 2021 году Дмитрий Вихрев планирует увеличить площадь посева бахчевых до 4 гектаров, что даст более полумиллиона тонн урожая, а кроме арбузов он собирается посадить еще и дыни.