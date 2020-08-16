Бикини и кринолины: все, что нужно знать о купальниках

© Мосфильм (1968)

В 60-х талия купальников опустилась на линию бедер. Фасонов новых не выдумали, зато экспериментировали с фактурными материалами. Самый известный купальник этого десятилетия — пожалуй, белоснежный комплект девушки Бонда Хани Райдер в ленте "Доктор Ноу" (1962), который, кстати, актриса Урсула Андресс сшила сама.

А спустя 16 лет после появления бикини наконец триумфально ворвалось в советский кинематограф хлестким звуком расстегнувшегося бюстгальтера Светланы Светличной в “Бриллиантовой руке”. Перед съемками артистка волновалась — ведь наряд был для тех лет очень провокационным. На площадке собралась толпа: по студии пустили слух, что Светличная обнажится. Леонид Гайдай велел осветителям, которые могли увидеть актрису с высоты, удалиться с площадки.