Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать

МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Техперсонал Белтелерадиокомпании намерен бастовать в соответствии с законом, перебоями с вещанием это не грозит, заявил РИА Новости глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

В субботу в Минске состоялась встреча коллектива медиахолдинга, который объединяет государственные телеканалы, с пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой . Сотрудники рассказали, что поднимали вопрос освещения протестов. Одни считают, что удалось найти компромисс, другие утверждают, что представители власти высказались за необходимость провести еще одну встречу по вопросам освещения событий. Несколько человек заявили о решении уволиться.

Кривошеев сообщил, что присутствовал на этой встрече, и там "разговор был очень разный". "Там были те, кто против забастовки, те, кто поддерживает. Кого-то удалось успокоить, кого-то нет", - отметил он. сообщил, что присутствовал на этой встрече, и там "разговор был очень разный". "Там были те, кто против забастовки, те, кто поддерживает. Кого-то удалось успокоить, кого-то нет", - отметил он.

Глава союза журналистов отметил, что сотрудники компании готовы соблюдать закон и бастовать в соответствии с его требованиями. "Проводятся встречи с ними, завтра будет еще одна, в понедельник", - сказал он.

По словам Кривошеева, в субботу выступил техперсонал Белтелерадиокомпании. "Техперсонал, не корреспонденты. Говорят о том, что могут устроить забастовку", - пояснил он.

На вопрос о том, грозит ли происходящее перебоями с вещанием, он ответил отрицательно: "Нет-нет, не грозит".

Ранее в субботу у здания Белтелерадиокомпании прошла акция протеста, ее участники, призывавшие журналистов "говорить правду", вывесили над входом бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Протесты 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства в Минске , где в том числе располагается ЦИК Белоруссии . Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным МВД Белоруссии , в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.

Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.