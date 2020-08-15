Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Девушка прервала свою мать во время поздравительной речи на свадьбы и выгнала с торжества, пишет Девушка прервала свою мать во время поздравительной речи на свадьбы и выгнала с торжества, пишет Daily Star

Натянутые отношения изначально вызывали у героини истории сомнения, звать ли маму на собственную свадьбу. Но гладко прошедшее торжество у сестры склонило девушку к тому, чтобы пригласить женщину.

В ходе речи сначала мать невесты говорила добрые слова, весело шутила, однако в какой-то момент перешла на грубости, затронув материальное положение дочери и проблемы со здоровьем. Кульминацией стало сравнение девушки с испорченным товаром, после чего дочь отобрала у матери микрофон. Позднее выяснилось, что женщину заставили покинуть торжество.