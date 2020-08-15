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Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи
Девушка прервала свою мать во время поздравительной речи на свадьбы и выгнала с торжества, пишет Daily Star. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:51
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
в мире

Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи

23:12 15.08.2020 (обновлено: 23:51 15.08.2020)
11398
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Невеста . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Девушка прервала свою мать во время поздравительной речи на свадьбы и выгнала с торжества, пишет Daily Star.
Натянутые отношения изначально вызывали у героини истории сомнения, звать ли маму на собственную свадьбу. Но гладко прошедшее торжество у сестры склонило девушку к тому, чтобы пригласить женщину.
В ходе речи сначала мать невесты говорила добрые слова, весело шутила, однако в какой-то момент перешла на грубости, затронув материальное положение дочери и проблемы со здоровьем. Кульминацией стало сравнение девушки с испорченным товаром, после чего дочь отобрала у матери микрофон. Позднее выяснилось, что женщину заставили покинуть торжество.
Героиня поинтересовалась в соцсетях, не грубо ли она поступила. По ее словам, мать обвинила ее в унижениях. Комментаторы встали на сторону девушки. Они отметили, что в словах родственницы были оскорбления, а один из пользователей счел нужным научить женщину вести себя в обществе.
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