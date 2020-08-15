https://ria.ru/20200815/1575841003.html
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4656, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:04
2020-08-15T23:09
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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