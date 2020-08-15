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Распространение нового коронавируса
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В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4656, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:09
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

23:04 15.08.2020 (обновлено: 23:09 15.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4656, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 12 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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