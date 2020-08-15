Депздрав Москвы опроверг информацию об избиении пациентки санитаркой

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Департамент здравоохранения Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию об издевательствах санитарки над пациенткой-инвалидом в одной из больниц города, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пациентка-инвалид обвинила санитарку одной из московских клиник в издевательствах: после выписки пенсионерка рассказала сыну, что в больнице ее якобы беспричинно били и душили. О каком медучреждении идет речь, при этом не сообщалось.

"В результате проведенных выездных мероприятий ведомственного контроля, в ходе которых были опрошены пациенты и сотрудники отделения, в котором работает указанная в статье санитарка, факт ненадлежащего обращения медицинского персонала с пациенткой не подтвердился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентка страдает рядом тяжёлых хронических заболеваний, из-за которых она длительно принимает лекарственные препараты, обладающие рядом побочных действий, описанных в инструкциях. Кроме того, у пациентки имеет место хронический геморрагический синдром в виде множественных гематом различной локализации и степени давности.