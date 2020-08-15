Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200815/1575840657.html
Депздрав Москвы опроверг информацию об избиении пациентки санитаркой
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию об издевательствах санитарки над пациенткой-инвалидом в одной из больниц города, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T22:46
здоровье - общество
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148643/84/1486438490_0:272:2901:1903_1400x0_80_0_0_f1af4c08605b180f8a9c0ab21f7eb722.jpg
https://ria.ru/20200629/1573618728.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/148643/84/1486438490_0:272:2901:1903_1400x0_80_0_0_f1af4c08605b180f8a9c0ab21f7eb722.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148643/84/1486438490_0:0:2901:2175_1400x0_80_0_0_c3be3db0211e9f26da5881659a1850fa.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148643/84/1486438490_362:0:2537:2175_1400x0_80_0_0_a8333d1a3f835067e307f8b882c240d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, москва, происшествия

Депздрав Москвы опроверг информацию об избиении пациентки санитаркой

22:46 15.08.2020
690
© Fotolia / PaoleseБольница
Больница
© Fotolia / Paolese
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию об издевательствах санитарки над пациенткой-инвалидом в одной из больниц города, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пациентка-инвалид обвинила санитарку одной из московских клиник в издевательствах: после выписки пенсионерка рассказала сыну, что в больнице ее якобы беспричинно били и душили. О каком медучреждении идет речь, при этом не сообщалось.
"В результате проведенных выездных мероприятий ведомственного контроля, в ходе которых были опрошены пациенты и сотрудники отделения, в котором работает указанная в статье санитарка, факт ненадлежащего обращения медицинского персонала с пациенткой не подтвердился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентка страдает рядом тяжёлых хронических заболеваний, из-за которых она длительно принимает лекарственные препараты, обладающие рядом побочных действий, описанных в инструкциях. Кроме того, у пациентки имеет место хронический геморрагический синдром в виде множественных гематом различной локализации и степени давности.
"Дополнительно сообщаем, что на фоне многокомпонентной терапии был достигнут положительный клинический и лабораторный результат. Пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии", - заключили в депздраве.
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
29 июня, 12:24
Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах
101131
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Каждый день – митингующие у белорусского телецентра обещают возвращаться
Митинг у здания государственного медиацентра в Минске закончился
Невеста
Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи
Президент РФ Владимир Путин
Путин поощрил журналистов МИА "Россия сегодня"
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно
Видеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме
Саша Спилберг заразилась коронавирусом
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко потребовал не допустить акции "живой цепи" от Киева до Вильнюса
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
Сотрудник полиции
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
Певец Николай Басков
"Пожар!" Откровенное фото похудевшего Баскова произвело фурор в Сети
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о своих целях
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ответили на предложение Путина о проведении онлайн-саммита
Похороны умерших от коронавируса в США
В мире зафиксировали рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния