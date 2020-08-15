https://ria.ru/20200815/1575840657.html
Депздрав Москвы опроверг информацию об избиении пациентки санитаркой
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию об издевательствах санитарки над пациенткой-инвалидом в одной из больниц города, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T22:46
2020-08-15T22:46
здоровье - общество
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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здоровье - общество, москва, происшествия
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Департамент здравоохранения Москвы
опроверг информацию об издевательствах санитарки над пациенткой-инвалидом в одной из больниц города, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пациентка-инвалид обвинила санитарку одной из московских клиник в издевательствах: после выписки пенсионерка рассказала сыну, что в больнице ее якобы беспричинно били и душили. О каком медучреждении идет речь, при этом не сообщалось.
"В результате проведенных выездных мероприятий ведомственного контроля, в ходе которых были опрошены пациенты и сотрудники отделения, в котором работает указанная в статье санитарка, факт ненадлежащего обращения медицинского персонала с пациенткой не подтвердился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентка страдает рядом тяжёлых хронических заболеваний, из-за которых она длительно принимает лекарственные препараты, обладающие рядом побочных действий, описанных в инструкциях. Кроме того, у пациентки имеет место хронический геморрагический синдром в виде множественных гематом различной локализации и степени давности.
"Дополнительно сообщаем, что на фоне многокомпонентной терапии был достигнут положительный клинический и лабораторный результат. Пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии", - заключили в депздраве.