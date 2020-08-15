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Сальто на "Запорожце": каскадер выполнил первый в России бэкфлип
Каскадер из Костромской области исполнил обратное сальто на "Запорожце". Выполнение этого трюка – первое в России и второе в мире сальто на автомобиле. Успешный бэкфлип Василий Старостин исполнил спустя полгода подготовок и экспериментов.
2020-08-15T22:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Сальто на «Запорожце»: каскадер выполнил первый в России бэкфлип
Каскадер из Костромской области исполнил обратное сальто на «Запорожце». Выполнение этого трюка – первое в России и второе в мире сальто на автомобиле. Успешный трюк Василий Старостин исполнил спустя полгода подготовок и экспериментов.
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РИА Новости
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видео, автомобили, видео
Сальто на "Запорожце": каскадер выполнил первый в России бэкфлип
Каскадер из Костромской области исполнил обратное сальто на "Запорожце". Выполнение этого трюка – первое в России и второе в мире сальто на автомобиле. Успешный бэкфлип Василий Старостин исполнил спустя полгода подготовок и экспериментов.
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Сальто на "Запорожце": каскадер выполнил первый в России бэкфлип

22:38 15.08.2020
271
Каскадер из Костромской области исполнил обратное сальто на "Запорожце". Выполнение этого трюка – первое в России и второе в мире сальто на автомобиле. Успешный бэкфлип Василий Старостин исполнил спустя полгода подготовок и экспериментов.
4120122
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