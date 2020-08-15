Сальто на "Запорожце": каскадер выполнил первый в России бэкфлип

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Каскадер из Костромской области исполнил обратное сальто на "Запорожце". Выполнение этого трюка – первое в России и второе в мире сальто на автомобиле. Успешный бэкфлип Василий Старостин исполнил спустя полгода подготовок и экспериментов.