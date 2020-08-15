https://ria.ru/20200815/1575840558.html
Сальто на "Запорожце": каскадер выполнил первый в России бэкфлип
Каскадер из Костромской области исполнил обратное сальто на "Запорожце". Выполнение этого трюка – первое в России и второе в мире сальто на автомобиле. Успешный бэкфлип Василий Старостин исполнил спустя полгода подготовок и экспериментов.
2020-08-15T22:38
2020-08-15T22:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сальто на «Запорожце»: каскадер выполнил первый в России бэкфлип
Каскадер из Костромской области исполнил обратное сальто на «Запорожце». Выполнение этого трюка – первое в России и второе в мире сальто на автомобиле. Успешный трюк Василий Старостин исполнил спустя полгода подготовок и экспериментов.
2020-08-15T22:38
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, автомобили, видео
Сальто на "Запорожце": каскадер выполнил первый в России бэкфлип
Каскадер из Костромской области исполнил обратное сальто на "Запорожце". Выполнение этого трюка – первое в России и второе в мире сальто на автомобиле. Успешный бэкфлип Василий Старостин исполнил спустя полгода подготовок и экспериментов.
2020-08-15T22:38
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PT1M09S
Сальто на "Запорожце": каскадер выполнил первый в России бэкфлип
Каскадер из Костромской области исполнил обратное сальто на "Запорожце". Выполнение этого трюка – первое в России и второе в мире сальто на автомобиле. Успешный бэкфлип Василий Старостин исполнил спустя полгода подготовок и экспериментов.