Путин поощрил журналистов МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении журналистов МИА "Россия сегодня", а также сотрудников телерадиокомпании "Мир" за заслуги в развитии связи и средств массовой информации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии связи и средств массовой информации, многолетнюю добросовествную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации ... Филиппова Алексея Евгеньевича - специального фотокорреспондента ... федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия Сегодня", город Москва", - говорится в распоряжении.
Кроме того, благодарность президента объявлена специальному корреспонденту английской редакции МИА "Россия сегодня" Денису Болотскому и обозревателю группы программ дирекции вещания на русском языке Михаилу Шейкману.
Согласно распоряжению, благодарность также получили семь сотрудников межгосударственной телерадиокомпании "Мир".