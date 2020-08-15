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Путин поощрил журналистов МИА "Россия сегодня"
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении журналистов МИА "Россия сегодня", а также сотрудников телерадиокомпании "Мир" за заслуги в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T22:25
россия
миа "россия сегодня"
владимир путин
новости агентства
общество
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россия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574777283_0:0:3014:1696_1400x0_80_0_0_bf6cbf8ca4b8280c4919a3f550b728d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, миа "россия сегодня", владимир путин, новости агентства, общество

Путин поощрил журналистов МИА "Россия сегодня"

22:20 15.08.2020 (обновлено: 22:25 15.08.2020)
1672
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении журналистов МИА "Россия сегодня", а также сотрудников телерадиокомпании "Мир" за заслуги в развитии связи и средств массовой информации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии связи и средств массовой информации, многолетнюю добросовествную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации ... Филиппова Алексея Евгеньевича - специального фотокорреспондента ... федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия Сегодня", город Москва", - говорится в распоряжении.
Кроме того, благодарность президента объявлена специальному корреспонденту английской редакции МИА "Россия сегодня" Денису Болотскому и обозревателю группы программ дирекции вещания на русском языке Михаилу Шейкману.
Согласно распоряжению, благодарность также получили семь сотрудников межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
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РоссияМИА "Россия сегодня"Владимир ПутинНовости агентстваОбщество
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Искренне поздравляю!
15 августа, 22:33
Ярослав Погодин
1500001
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