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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575840124.html
Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
витебск
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Лука -свихнувшийся и по-прежнему опасный диктатор-маньяк .
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Когда то Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками")))) О как! А теперь сам стал таким)))
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витебск
гродно
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, витебск, гродно, белоруссия, безопасность, в мире

Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно

22:15 15.08.2020 (обновлено: 23:43 15.08.2020)
32170
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, сообщил Sputnik Беларусь.
Такое поручение прозвучало на совещании в Центре стратегического управления Минобороны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 21:32Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал о своих целях
Глава государства пояснил, что это связано с учениями НАТО в Польше и Литве и напряженной обстановкой на западных границах республики.
"Идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", — сказал Лукашенко.
Президент также проучил Минобороны, МВД, КГБ и Генпрокуратуре не допустить создания "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.
"Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях. <...> Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек", — уточнил глава государства.
По его словам, после распада Советского Союза, "была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада".
"Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", — пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Лукашенко потребовал не допустить акции "живой цепи" от Киева до Вильнюса
705104112116141
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВитебскГродноБелоруссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Лука -свихнувшийся и по-прежнему опасный диктатор-маньяк .
15 августа, 22:40
Juri BERG
22532151171
Когда то Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками")))) О как! А теперь сам стал таким)))
15 августа, 22:25
Руслан Якубик
1767122159
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