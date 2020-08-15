https://ria.ru/20200815/1575840124.html
Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T22:15
2020-08-15T23:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
витебск
гродно
белоруссия
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575839127.html
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Juri BERG
Лука -свихнувшийся и по-прежнему опасный диктатор-маньяк .
453
Руслан Якубик
Когда то Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками")))) О как! А теперь сам стал таким)))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148214/30/1482143012_0:282:2637:1765_1400x0_80_0_0_7a13b67799c394ce22fc8243d327e65e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, витебск, гродно, белоруссия, безопасность, в мире
МИНСК, 15 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска
в Гродно
, сообщил Sputnik Беларусь
.
Такое поручение прозвучало на совещании в Центре стратегического управления Минобороны.
Глава государства пояснил, что это связано с учениями НАТО в Польше
и Литве
и напряженной обстановкой на западных границах республики.
"Идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", — сказал Лукашенко.
Президент также проучил Минобороны, МВД, КГБ и Генпрокуратуре не допустить создания "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.
"Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях. <...> Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек", — уточнил глава государства.
По его словам, после распада Советского Союза, "была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада".
"Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", — пояснил Лукашенко.