Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно

Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии

Такое поручение прозвучало на совещании в Центре стратегического управления Минобороны.

Глава государства пояснил, что это связано с учениями НАТО в Польше Литве и напряженной обстановкой на западных границах республики.

"Идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", — сказал Лукашенко.

Президент также проучил Минобороны, МВД, КГБ и Генпрокуратуре не допустить создания "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.

"Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях. <...> Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек", — уточнил глава государства.

По его словам, после распада Советского Союза, "была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада".