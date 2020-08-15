Лукашенко потребовал не допустить акции "живой цепи" от Киева до Вильнюса

Как сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь , в ходе совещания в министерстве обороны белорусский лидер заявил о наличии сведений о желании граничащих с республикой на западе стран "выстроить "ланцуг" от столицы Литвы до украинской столицы.

"То есть цепь неравнодушных", - сказал Лукашенко, заявив, что на эту акцию планируется собрать свыше трехсот тысяч человек.

Глава государства потребовал от правоохранительных органов "категорически не допустить подобных действий".

Как заявил президент Белоруссии, после распада СССР была попытка создания "санитарной зоны" из прибалтийских республик, Белоруссии и Украины с целью оградить от Запада РФ.

Лукашенко отметил, что белорусы не хотят быть "санитарным кордоном", осознавая последствия этого. Поэтому, по словам белорусского лидера, он договорился о взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее Лукашенко объявил, что в ходе телефонного разговора договорился с Путиным об оказании помощи в рамках Союзного государства и ОДКБ.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву