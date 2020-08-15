https://ria.ru/20200815/1575840070.html
Лукашенко потребовал не допустить акции "живой цепи" от Киева до Вильнюса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны, министерству внутренних дел, КГБ и Генпрокуратуре не допустить создания "цепи неравнодушных" от... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T22:12
2020-08-16T04:12
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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Mitrich Kolobok Kolobok
Ну, понесло деда... Он наших - в плен, а мы за него воевать?))))))))))
63
Aruba Miro
сейчас перейдет на бред
57
27
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350086_0:38:665:412_1400x0_80_0_0_5e970389dca6385c47e6540a1758b41e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
поручил Минобороны, министерству внутренних дел, КГБ и Генпрокуратуре
не допустить создания "цепи неравнодушных" от Вильнюса
до Киева
.
Как сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь
, в ходе совещания в министерстве обороны белорусский лидер заявил о наличии сведений о желании граничащих с республикой на западе стран "выстроить "ланцуг" от столицы Литвы до украинской столицы.
"То есть цепь неравнодушных", - сказал Лукашенко, заявив, что на эту акцию планируется собрать свыше трехсот тысяч человек.
Глава государства потребовал от правоохранительных органов "категорически не допустить подобных действий".
Как заявил президент Белоруссии, после распада СССР была попытка создания "санитарной зоны" из прибалтийских республик, Белоруссии и Украины с целью оградить от Запада РФ.
Лукашенко отметил, что белорусы не хотят быть "санитарным кордоном", осознавая последствия этого. Поэтому, по словам белорусского лидера, он договорился о взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным.
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Ранее Лукашенко объявил, что в ходе телефонного разговора договорился с Путиным об оказании помощи в рамках Союзного государства и ОДКБ.
Протесты после президентских выборов
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их. По данным МВД Белоруссии
, в результате массовых беспорядков пострадал 121 сотрудник милиции. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций. Один человек, по данным правоохранителей, погиб.