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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575840070.html
Лукашенко потребовал не допустить акции "живой цепи" от Киева до Вильнюса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны, министерству внутренних дел, КГБ и Генпрокуратуре не допустить создания "цепи неравнодушных" от... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-16T04:12
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко потребовал не допустить акции "живой цепи" от Киева до Вильнюса

22:12 15.08.2020 (обновлено: 04:12 16.08.2020)
8529
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны, министерству внутренних дел, КГБ и Генпрокуратуре не допустить создания "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.
Как сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь, в ходе совещания в министерстве обороны белорусский лидер заявил о наличии сведений о желании граничащих с республикой на западе стран "выстроить "ланцуг" от столицы Литвы до украинской столицы.
"То есть цепь неравнодушных", - сказал Лукашенко, заявив, что на эту акцию планируется собрать свыше трехсот тысяч человек.
Глава государства потребовал от правоохранительных органов "категорически не допустить подобных действий".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Вчера, 20:27
Лукашенко заполучил у Путина согласие на помощь для Белоруссии
Как заявил президент Белоруссии, после распада СССР была попытка создания "санитарной зоны" из прибалтийских республик, Белоруссии и Украины с целью оградить от Запада РФ.
Лукашенко отметил, что белорусы не хотят быть "санитарным кордоном", осознавая последствия этого. Поэтому, по словам белорусского лидера, он договорился о взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее Лукашенко объявил, что в ходе телефонного разговора договорился с Путиным об оказании помощи в рамках Союзного государства и ОДКБ.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их. По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков пострадал 121 сотрудник милиции. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций. Один человек, по данным правоохранителей, погиб.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 21:32Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал о своих целях
17616323150
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну, понесло деда... Он наших - в плен, а мы за него воевать?))))))))))
15 августа, 22:17
Mitrich Kolobok Kolobok
26521029
сейчас перейдет на бред
15 августа, 22:15
Aruba Miro
20502030
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