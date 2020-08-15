Саша Спилберг заразилась коронавирусом

Видеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме

По ее словам, инфекцию также обнаружили у ее молодого человека.

"Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем — были уверены, что у меня обычная простуда", — говорится в посте.

Девушка рассказала, что у нее болело горло и был заложен нос, однако сейчас эти симптомы уже прошли. Она заявила, что чувствует себя очень уставшей, много спит. У нее также пропало обоняние.

Блогер отметила, что у ее парня все еще повышенная температура и сильная слабость.

"Симптомы у обоих разной тяжести, и мы находимся на карантине до 25 августа", — написала она.