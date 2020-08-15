https://ria.ru/20200815/1575839796.html
Саша Спилберг заразилась коронавирусом
Видеоблогер Саша Спилберг заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T21:55
2020-08-15T21:55
распространение нового коронавируса
саша спилберг (блогер)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шоу-бизнес
общество
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https://ria.ru/20200513/1571353806.html
Фёдор Сергеев
А как со стулом у Саши? Всё в порядке?
47
Olga Fancelli
А никто не знает, как здоровье Светланы Ильиничны Кузиной из деревни Верхние Ямки? Здорова ли? Что-то волнуюсь...
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21
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149496/61/1494966104_0:24:1200:699_1400x0_80_0_0_f3ce49dbd72fa0d74c418f42f562bc68.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саша спилберг (блогер), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес, общество
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости
. Видеоблогер Саша Спилберг
заразилась коронавирусом
. Об этом она сообщила в Instagram
.
По ее словам, инфекцию также обнаружили у ее молодого человека.
"Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем — были уверены, что у меня обычная простуда", — говорится в посте.
Девушка рассказала, что у нее болело горло и был заложен нос, однако сейчас эти симптомы уже прошли. Она заявила, что чувствует себя очень уставшей, много спит. У нее также пропало обоняние.
Блогер отметила, что у ее парня все еще повышенная температура и сильная слабость.
"Симптомы у обоих разной тяжести, и мы находимся на карантине до 25 августа", — написала она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.