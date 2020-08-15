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Саша Спилберг заразилась коронавирусом
Видеоблогер Саша Спилберг заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T21:55
распространение нового коронавируса
саша спилберг (блогер)
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общество
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
саша спилберг (блогер), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес, общество

Саша Спилберг заразилась коронавирусом

21:55 15.08.2020
4616
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВидеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме
Видеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Видеоблогер Саша Спилберг заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.
По ее словам, инфекцию также обнаружили у ее молодого человека.
"Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем — были уверены, что у меня обычная простуда", — говорится в посте.
Девушка рассказала, что у нее болело горло и был заложен нос, однако сейчас эти симптомы уже прошли. Она заявила, что чувствует себя очень уставшей, много спит. У нее также пропало обоняние.
Блогер отметила, что у ее парня все еще повышенная температура и сильная слабость.
"Симптомы у обоих разной тяжести, и мы находимся на карантине до 25 августа", — написала она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСаша Спилберг (блогер)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шоу-бизнесОбщество
Популярные комментарии
А как со стулом у Саши? Всё в порядке?
15 августа, 21:56
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