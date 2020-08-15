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Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, признанный ЦИК победителем на прошедших выборах, поручил действующему составу правительства осуществлять полномочия до РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T21:51
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава

21:51 15.08.2020
26232
© REUTERS / BelTA / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, признанный ЦИК победителем на прошедших выборах, поручил действующему составу правительства осуществлять полномочия до формирования нового состава, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
"В связи со сложением правительством полномочий перед вновь избранным президентом ... глава государства поручил премьер-министру, министрам и председателям госкомитетов осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета министров...", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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