https://ria.ru/20200815/1575839636.html
Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, признанный ЦИК победителем на прошедших выборах, поручил действующему составу правительства осуществлять полномочия до РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T21:51
2020-08-15T21:51
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575839127.html
4
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире