Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200815/1575839555.html
В мире зафиксировали рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 21 миллион, скончались свыше 755 тысяч человек, сообщила Всемирная... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T21:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345314_0:171:3036:1879_1400x0_80_0_0_bc7e94d2ff767491a2a263305a077174.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345314_0:171:3036:1879_1400x0_80_0_0_bc7e94d2ff767491a2a263305a077174.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345314_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_11dbf66e066d4533e509fbfccc5fd8d4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345314_494:0:2542:2048_1400x0_80_0_0_11958c87be10f743228648b56b623962.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

В мире зафиксировали рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля

21:49 15.08.2020
4806
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПохороны умерших от коронавируса в США
Похороны умерших от коронавируса в США
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 21 миллион, скончались свыше 755 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 294 237 новых случаев заражения и 9985 летальных исходов. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии, больше случаев смерти было зарегистрировано только 17 апреля, когда скончались 12 453 человека. Общее число случаев заражения, таким образом, достигло 21 026 758, а общее число смертей - 755 786.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
45114312
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
Рекомендуем
Видеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме
Саша Спилберг заразилась коронавирусом
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко потребовал не допустить акции "живой цепи" от Киева до Вильнюса
Невеста
Невеста выгнала мать со свадьбы после поздравительной речи
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
В Италии зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом с мая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о своих целях
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ответили на предложение Путина о проведении онлайн-саммита
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Певец Николай Басков
"Пожар!" Откровенное фото похудевшего Баскова произвело фурор в Сети
Каждый день – митингующие у белорусского телецентра обещают возвращаться
Митинг у здания государственного медиацентра в Минске закончился
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
"Зеница ока Кремля". Польское СМИ испугалось военной базы в Крыму
''Он их не выиграл - Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал забастовки рабочих "ножом в спину власти"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния