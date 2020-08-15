В мире зафиксировали рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 21 миллион, скончались свыше 755 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 294 237 новых случаев заражения и 9985 летальных исходов. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии, больше случаев смерти было зарегистрировано только 17 апреля, когда скончались 12 453 человека. Общее число случаев заражения, таким образом, достигло 21 026 758, а общее число смертей - 755 786.