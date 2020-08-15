https://ria.ru/20200815/1575839555.html
В мире зафиксировали рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 21 миллион, скончались свыше 755 тысяч человек, сообщила Всемирная... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T21:49
2020-08-15T21:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 21 миллион, скончались свыше 755 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 294 237 новых случаев заражения и 9985 летальных исходов. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии, больше случаев смерти было зарегистрировано только 17 апреля, когда скончались 12 453 человека. Общее число случаев заражения, таким образом, достигло 21 026 758, а общее число смертей - 755 786.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.