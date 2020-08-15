https://ria.ru/20200815/1575839127.html
Лукашенко рассказал о своих целях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящий момент не имеет других целей, кроме сохранения стабильного и независимого государства. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T21:32
2020-08-15T23:04
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575835677.html
Ярослав Погодин
Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь? Оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили! Какие газоны разбили! Водопровод. Телевизор! Газовая кухня! Парники, цветники, мероприятия. Дети, вы - хозяева лагеря. Вы. От вас что требуется, друзья мои? Дис-ци-пли-на! © ))
49
Александр Закупин
Как бы это странно не звучало, НО! Делаю ставку что с независимостью они точно распрощаются, там вон уже сколько желающих "помочь" нарисовалось..
42
18
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире