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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575839127.html
Лукашенко рассказал о своих целях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящий момент не имеет других целей, кроме сохранения стабильного и независимого государства. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:04
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575835677.html
Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь? Оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили! Какие газоны разбили! Водопровод. Телевизор! Газовая кухня! Парники, цветники, мероприятия. Дети, вы - хозяева лагеря. Вы. От вас что требуется, друзья мои? Дис-ци-пли-на! © ))
49
Как бы это странно не звучало, НО! Делаю ставку что с независимостью они точно распрощаются, там вон уже сколько желающих "помочь" нарисовалось..
42
18
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о своих целях

21:32 15.08.2020 (обновлено: 23:04 15.08.2020)
9755
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящий момент не имеет других целей, кроме сохранения стабильного и независимого государства.
"У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство", - сказал Лукашенко, слова которого цитирует Sputnik Беларусь.
Такое заявление президент сделал на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны республики.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь? Оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили! Какие газоны разбили! Водопровод. Телевизор! Газовая кухня! Парники, цветники, мероприятия. Дети, вы - хозяева лагеря. Вы. От вас что требуется, друзья мои? Дис-ци-пли-на! © ))
15 августа, 22:01
Ярослав Погодин
3470008
Как бы это странно не звучало, НО! Делаю ставку что с независимостью они точно распрощаются, там вон уже сколько желающих "помочь" нарисовалось..
15 августа, 21:37
Александр Закупин
24203013
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