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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575838828.html
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
Белоруссия может обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, если ее обороне угрожает внешняя опасность, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-16T04:24
александр лукашенко
владимир путин
протесты в белоруссии
одкб
белоруссия
безопасность
в мире
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Кукловоды, мутящие сейчас там воду, и являют собой внешнюю угрозу.
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575629357_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_303364ba09dcc5b08138716f7f96a12f.jpg
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александр лукашенко, владимир путин, одкб, белоруссия, безопасность, в мире

В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью

21:23 15.08.2020 (обновлено: 04:24 16.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Белоруссия может обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, если ее обороне угрожает внешняя опасность, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью в ОДКБ.
Ранее Sputnik Беларусь сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. При этом Лукашенко сослался на договоренности двух стран в рамках ОДКБ и Союзного государства.
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Обсудить 11
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинОДКББелоруссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Кукловоды, мутящие сейчас там воду, и являют собой внешнюю угрозу.
15 августа, 21:43
ИЗИгорь Земский
2001013
Теперь можно не опасаться нападения на Белоруссию запада и шинковать нациков как капусту
15 августа, 22:10
АНАлександр Невский
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