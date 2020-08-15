В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью

"В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью в ОДКБ.