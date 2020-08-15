https://ria.ru/20200815/1575838828.html
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
Белоруссия может обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, если ее обороне угрожает внешняя опасность, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T21:23
2020-08-16T04:24
александр лукашенко
владимир путин
протесты в белоруссии
одкб
белоруссия
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575838618.html
Игорь Земский
Кукловоды, мутящие сейчас там воду, и являют собой внешнюю угрозу.
25
Александр Невский
Теперь можно не опасаться нападения на Белоруссию запада и шинковать нациков как капусту
21
11
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575629357_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_303364ba09dcc5b08138716f7f96a12f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, одкб, белоруссия, безопасность, в мире