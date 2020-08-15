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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575838618.html
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала новые президентские выборы в Белоруссии "единственным верным" решением. Об этом она... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T21:11
протесты в белоруссии
юлия тимошенко
белоруссия
партия "батькивщина"
украина
в мире
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Единственно верное решение - не слушать советчиков, которые свою страну в унитаз спустили.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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юлия тимошенко, белоруссия, партия "батькивщина", украина, в мире

Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии

21:11 15.08.2020
20932
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала новые президентские выборы в Белоруссии "единственным верным" решением. Об этом она написала в своем фейсбуке.
Тимошенко отметила, что результаты выборов вызвали волну протестов по всей республике, и призвала провести новые.
"С гарантией свободного участия всех кандидатов, избрание независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссии от мировых демократических институтов", — уточнила политик.
Глава "Батькивщины" осудила применение силы против протестующих, врачей и журналистов.
"Точно не выход дальнейшая эскалация противостояния, применение силы к протестантам, аресты, освобождение и запугивание", — подчеркнула Тимошенко.
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Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.
Несанкционированные акции продолжаются с воскресенья, но их жестко подавляют силовики. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций. Пострадали сотни протестующих, один погиб.
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Протесты в БелоруссииЮлия ТимошенкоБелоруссияПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что, у себя наэксперементировалась?.. Решила опытом поделиться?!
15 августа, 21:17
Aaz1970
127101119
Единственно верное решение - не слушать советчиков, которые свою страну в унитаз спустили.
15 августа, 21:21
АНАлександр Невский
9830016
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