https://ria.ru/20200815/1575838618.html
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала новые президентские выборы в Белоруссии "единственным верным" решением. Об этом она... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T21:11
2020-08-15T21:11
протесты в белоруссии
юлия тимошенко
белоруссия
партия "батькивщина"
украина
в мире
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Aaz1970
Что, у себя наэксперементировалась?.. Решила опытом поделиться?!
149
Александр Невский
Единственно верное решение - не слушать советчиков, которые свою страну в унитаз спустили.
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белоруссия
украина
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия тимошенко, белоруссия, партия "батькивщина", украина, в мире
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Лидер партии "Батькивщина
", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко
назвала новые президентские выборы в Белоруссии
"единственным верным" решением. Об этом она написала в своем фейсбуке
.
Тимошенко отметила, что результаты выборов вызвали волну протестов по всей республике, и призвала провести новые.
"С гарантией свободного участия всех кандидатов, избрание независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссии от мировых демократических институтов", — уточнила политик.
Глава "Батькивщины" осудила применение силы против протестующих, врачей и журналистов.
"Точно не выход дальнейшая эскалация противостояния, применение силы к протестантам, аресты, освобождение и запугивание", — подчеркнула Тимошенко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.
Несанкционированные акции продолжаются с воскресенья, но их жестко подавляют силовики. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По данным МВД Белоруссии
, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций. Пострадали сотни протестующих, один погиб.