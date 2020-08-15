Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии

Тимошенко отметила, что результаты выборов вызвали волну протестов по всей республике, и призвала провести новые.

"С гарантией свободного участия всех кандидатов, избрание независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссии от мировых демократических институтов", — уточнила политик.

Глава "Батькивщины" осудила применение силы против протестующих, врачей и журналистов.

"Точно не выход дальнейшая эскалация противостояния, применение силы к протестантам, аресты, освобождение и запугивание", — подчеркнула Тимошенко.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

Несанкционированные акции продолжаются с воскресенья, но их жестко подавляют силовики. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.