Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

СОЧИ, 15 авг — РИА Новости. Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в инстаграм-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию. В полиции обратили внимание на инцидент. Представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку после публикации видео. Также на историю обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. В субботу в полиции установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Также полицейские Сочи установили местонахождение родителей и ребенка.
"Они проживали в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. В настоящее время ребенку ничего не угрожает. Полицейские проводят осмотр места проживания молодой пары. Мать новорожденного доставлена в отдел полиции Хостинского района. В настоящее время решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Также в субботу СУ СК России по Краснодарскому краю инициировало вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения, объективной правовой оценки, изучения условий жизни и воспитания ребенка и принятия процессуального решения.