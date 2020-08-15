Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

СОЧИ, 15 авг — РИА Новости. Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Они проживали в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. В настоящее время ребенку ничего не угрожает. Полицейские проводят осмотр места проживания молодой пары. Мать новорожденного доставлена в отдел полиции Хостинского района. В настоящее время решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.