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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-16T04:30
россия
анна кузнецова
су ск рф по краснодарскому краю
сочи
краснодарский край
происшествия
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Ребёнка забирать. Лишать эту парочку родительских прав и сажать на нары!!!!!
37
А этих посадить за угрозу жизни ребенку
31
12
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анна кузнецова, су ск рф по краснодарскому краю, сочи, краснодарский край, происшествия

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

21:10 15.08.2020 (обновлено: 04:30 16.08.2020)
28746
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
СОЧИ, 15 авг — РИА Новости. Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в инстаграм-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию. В полиции обратили внимание на инцидент. Представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку после публикации видео. Также на историю обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. В субботу в полиции установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Также полицейские Сочи установили местонахождение родителей и ребенка.
"Они проживали в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. В настоящее время ребенку ничего не угрожает. Полицейские проводят осмотр места проживания молодой пары. Мать новорожденного доставлена в отдел полиции Хостинского района. В настоящее время решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Также в субботу СУ СК России по Краснодарскому краю инициировало вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения, объективной правовой оценки, изучения условий жизни и воспитания ребенка и принятия процессуального решения.
1487845320
Обсудить 12
РоссияАнна КузнецоваСУ СК РФ по Краснодарскому краюСочиКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Ребёнка забирать. Лишать эту парочку родительских прав и сажать на нары!!!!!
15 августа, 21:22
Арсений Новиков
24000013
А этих посадить за угрозу жизни ребенку
15 августа, 21:15
Ю.Юрий .
2101009
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